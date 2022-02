“Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori e quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto e non mi piace entrare in certe dinamiche. Ho avuto solo quindici giorni per capire il suo carattere quindi dovrei avere più tempo. C’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi, questo sono cose che restano indelebili”.