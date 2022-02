Secondo quanto spifferato dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 23 febbraio, Matteo Evandro sarebbe furioso con Sophie Codegoni. Il noto stylist, dopo avere curato l’immagine della 19enne milanese – prima e dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 – non avrebbe ricevuto un soldo. Dunque, avrebbe deciso di interrompere la collaborazione.

L’amico di Giulia Salemi ‘scarica’ Sophie

Matteo Evandro è noto ai telespettatori del Grande Fratello Vip per avere curato l’immagine di Giulia Salemi. Inoltre, lo stilista è uno dei migliori amici della influencer italo-persiana. Per la nuova edizione del reality show, il diretto interessato si è occupato di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Mentre la prima continua ad essere curata da Evandro, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stata “scaricata”.

Stando alle indiscrezioni riportate dal magazine Chi, Sophie o chi per lei non avrebbe rispetto i patti stipulati con stylist:

“Dopo averle mandato i vestiti per mesi, non avrebbe ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito”.

Di conseguenza, Matteo Evandro avrebbe interrotto ogni tipo di collaborazione con la 19enne milanese.

Soleil Sorge: il look è curato da Evandro

L’ultimo post Instagram di Sophie Codegoni in cui è stato taggato Matteo Evandro risale allo scorso 28 settembre. Dopodiché gli abiti e i gioielli ricevuti dalla concorrente del Grande Fratello Vip 6 sarebbero stati curati da un altro stylist. Al contrario di Codegoni, Soleil Sorge continua ad essere seguita dal migliore amico di Giulia Salemi.

Per chi non lo sapesse come funziona la scelta dei look, i concorrenti mentre si trovano all’interno della casa più spiata d’Italia fanno arrivare dal loro staff i vestiti per la diretta. Alcuni “vipponi” però scelgono di farsi rappresentare da alcuni stilisti, tanto da stipulare un vero e proprio contratto. Contratto che sembrerebbe non essere stato rispetto da Sophie o dal suo staff.

