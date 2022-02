In questa edizione del Grande Fratello Vip, spesso, la produzione è stata accusata di non mandare in onda possibili scene incriminanti. Stando alle parole di Jessica Selassié, nel mese di settembre, Katia Ricciarelli avrebbe infranto gravemente il regolamento del gioco, ma nessuno avrebbe preso provvedimenti. Per la principessina, alla cantante viene riservato un trattamento preferenziale.

Gli spettatori, incuriositi dallo scambio di battute tra Jessica e Sophie, hanno inondato i social di critiche perché il video in questione sarebbe stato censurato. La conversazione tra le due concorrenti, infatti, non ha avuto termine. La regia, accortasi del fatto, è subito intervenuta per oscurare l’audio e il video.

GF Vip, Jessica Selassié accusa Katia Ricciarelli: “Non le hanno fatto nulla”

Non c’è pace nella casa del GF Vip. Dopo sei mesi di permanenza, la situazione inizia a essere decisamente tesa. Lulù Selassié, nelle ultime ore, ha chiamato in causa Katia Ricciarelli, accusandola di non trattare bene le persone. Jessica, ha colto la palla al balzo per parlare di un evento spiacevole che sarebbe successo nel mese di settembre. Anche se non c’è alcuna conferma ufficiale, sembra che la principessina abbia sentito una bestemmia provenire dalle labbra della cantante lirica:

Lei ha bestemmiato a settembre, l’hanno anche richiamata in confessionale. Non le hanno fatto nulla perché è lei

Non è la prima volta che i concorrenti discutono del trattamento adottato per Katia. A parer loro, la produzione prende meno provvedimenti nei confronti della cantante rispetto agli altri.

Sophie Codegoni difende a spada tratta Katia: le polemiche sulla scena censurata

Sophie Codegoni, essendo in stretti rapporti con Katia, è intervenuta subito per difenderla. Per lei, non c’era motivo di intervenire con una punizione disciplinare perché quella pronunciata da Katia non sarebbe una vera e propria bestemmia. Spesso, infatti, la parola incriminata verrebbe usata come semplice intercalare.

Il popolo del web avrebbe voluto continuare ad ascoltare il confronto tra le due concorrenti, ma la regia, proprio sul più bello, ha deciso di oscurare la scena. Questo ha fatto andare gli spettatori su tutte le furie. È vero che Katia viene trattata diversamente? Oppure le linee guida della regia impongono la censura di determinati argomenti?

Quindi oltre a dire frasi razziste,misogene e omofobie ha pure bestemmiato/ usato un intercalare contro la fede è voi la volete in finale? La regia subito censura. Se la votate sappiate che votate anche le sue idee. #jessvip #gfvip #fairylulu pic.twitter.com/aCHP3RXseM — Rebecca Palla (@RebeccaPalla) February 23, 2022