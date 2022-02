La notte appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ad animare la situazione sono state Jessica e Lulù Selassiè. Le due ragazze hanno avuto un aspro diverbio in quanto la seconda ha beccato sua sorella e Barù a dormire nel suo letto. A tal proposito, si è duramente sfogata contro di lei. Vediamo cosa è successo.

Lulù sbotta contro Jessica nella notte

Nella notte Lulù e Jessica hanno avuto un pesante diverbio nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la prima ha trovato sua sorella e Barù intenti a dormire nel suo letto. Questo ha fatto letteralmente perdere le staffe alla ragazza, la quale ha cominciato ad inveire contro sua sorella. La giovane ha detto:

“Cosa stai facendo? Tu sei normale o hai qualche problema nel cervello?” In seguito ha aggiunto: “Non sei normale, vai di là, voglio stare nel mio letto, che questo era il mio letto con Manu”.

A quanto pare, a turbare parecchio l’animo di Lulù è stato il vedere sua sorella occupare il letto in cui ha condiviso momenti molto romantici e teneri con Manuel Bortuzzo. Lulù ha poi aggiunto di volere dormire tra le sue lenzuola in quanto non si trova nei letti degli altri.

Le Selassiè ai ferri corti: intervengono Sophie e Barù

Nella discussione è intervenuta anche Sophie Codegoni, la quale ha provato a far ragionare la principessa dicendole che non fosse un dramma andare a dormire altrove. Lulù, però, non ne ha voluto sapere. Ad ogni modo, la discussione si è protratta per diversi minuti, al punto che Jessica, presa dalla disperazione, ha deciso di alzarsi e di andare a dormire da un’altra parte.

Nel frattempo, anche Barù è apparso piuttosto seccato dalla faccenda. L’esperto di vini, infatti, mentre le due sorelle stavano discutendo animatamente, si è alzato ed è andato nell’altra camera, dopo aver augurato ad entrambe la buona notte.

