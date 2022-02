In queste ore, il clima nel talent show Amici 21 è stato piuttosto movimentato. Gli allievi sono stati chiamati a stilare delle classifiche finalizzate ad esprimere chi, secondo loro, meritasse il serale e chi no. A seguito di tali votazioni, soprattutto Christian e Calma hanno mostrato tutto il loro disappunto. Scopriamo che cosa hanno detto.

I concorrenti di Amici 21 chiamati a stilare delle classifiche

Nel corso del daytime di ieri di Amici 21, gli allievi sono stati chiamati a redigere due classifiche, una fatta da chi è già stato designato per il serale, e l’altra stilata dai concorrenti ancora in bilico. Tutti sono stati chiamati ad esprimere chi, secondo il loro punto di vista, meritasse di andare avanti e chi no.

Queste classifiche verranno poi sommate alle prove tecniche durante la settimana e, alla fine, uscirà una classifica unica e definitiva. Chiaramente, l’ultima parola spetterà sempre ai professori di pertinenza. Essi hanno il compito di stabilire chi, effettivamente meriti la maglia dorata.

Lo sfogo di Calma dopo la lettura della classifica

Ad ogni modo, stando alle classifiche stilate dai ragazzi, a raggiungere le ultime posizioni sono stati Christian e Calma. Quest’ultimo non ha mai avuto vita semplice all’interno della scuola di Amici 21. Il suo percorso è sempre stato caratterizzato da tanti ostacoli e difficoltà. Malgrado tutto, però, il rapper è riuscito ad andare avanti, tuttavia, secondo la classifica, non meriterebbe di andare oltre. Questo l’ha fatto rimanere molto male al punto da spingerlo a dire:

“Non riesco a esprimermi. Non riesco a mettermi nella condizione di essere al meglio di me. Non sento di essere in grado di emergere”

Christian sente una mancanza di equità nella scuola di Amici 21

A esprimersi in maniera piuttosto concitata e delusa è stato anche Christian. Quest’ultimo ha commentato ponendo l’accento sul fatto che non tutti gli allievi hanno fatto lo stesso numero di sfide. Proprio per questo, non si trovano tutti sullo stesso livello. A tal riguardo, ha detto:

“Se tutti avessero fatto le stesse cose non sarebbe così la classifica. Non ha più senso così. Mi dà fastidio, non c’è equità”.

Entrambi sono apparsi piuttosto seccati al punto da paventare anche l’ipotesi di abbandonare il talent show di Amici 21.

