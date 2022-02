Domenica durante la puntata di Amici 21 Raimondo Todaro ha mosso delle pesanti accuse sul ballerino di latino Leonardo, che però non sono piaciute per niente alla maestra Alessandra Celentano. Il sospetto già da tempo è che l’ex maestro di Ballando con le stelle punti proprio gli allievi dell’insegnante di classico per una sua personale rivalità.

Leggi anche: Chi sono gli allievi di Amici 21

Che cos’è successo nel daytime di Amici oggi 23 Febbraio?

Durante il daytime del talent show di Canale 5 Alessandra Celentano ha convocato in sala i due allievi di latino Nunzio e Leonardo. Li ha voluti mettere a confronto per mostrare le diversità tra di loro e smontare le critiche fatte al suo allievo.

La maestra ha richiesto la consulenza di un’altra insegnante che ha spesso lavorato ad Amici, Nancy Berti. Secondo la coreografa di latino americano le osservazioni fatte da Todaro sono sbagliate. Infatti i piedi non erano mai tesi, le spalle si muovevano in concomitanza di ciò che succedeva e la mobilità dell’azione era giusta. La maestra Celentano ha riassunto così il suo pensiero all’allievo Leonardo:

“Praticamente ti ha detto che sei una catastrofe. Le critiche ti sono state rivolte ingiustamente. Sei bravo, continua così”.

La maestra Celentano ha chiesto un parere tecnico a Nancy Berti sulle critiche mosse dal maestro Todaro e questo è quello che pensa Leonardo #Amici21 pic.twitter.com/k0Oh5Mx4mc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2022

Nunzio discute con la maestra Celentano

L’insegnante di Amici, che ben conosce il meccanismo televisivo, ha chiesto il suo parere anche all’altro allievo in sala, Nunzio. Ma lui ha risposto:

“Non sono cose che mi riguardano. Raimondo ha la sua visione. In alcuni punti le ho trovato anche io le ginocchia piegate”.

Ma la docente gli ha fatto presente che Nancy Berti ha esaminato ben quattro volte il video e non ha riscontrato niente di quanto affermato dal nuovo prof di Amici. Il ragazzo ribatte fino al punto di dirle:

“Sta mettendo in dubbio la professionalità di Raimondo!”

Ma lei risponde con un bel giro di parole per dire esattamente quello:

“Non sto mettendo in dubbio la professionalità di Raimondo. Sto dicendo che lui ha detto delle cose che secondo me e secondo molti altri sono sbagliate”.

Punti di vista a confronto tra Nunzio e la maestra Celentano #Amici21 pic.twitter.com/MAJvsAVtOr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2022

L’atteggiamento di Nunzio non piace alla maestra Celentano

La maestra rimprovera il ballerino numerose volte in sala prove. Lo considera un “narciso” che si guarda troppo allo specchio, con un “ego spropositato”. Più volte lo invita a smettere di guardarsi allo specchio e ad avere un atteggiamento più umile rispetto alle correzioni che gli vengono fatte. Nunzio però si sente sicuro della sua tecnica e delle sue performance e non pare essere ben disposto ad accogliere le critiche. Tanto che appena se ne va la maestra Celentano dalle prove reagisce negativamente:

“Ma stiamo scherzando? È scandaloso! Non mi fanno parlare. La Celentano mi attacca senza mai avermi sentito parlare. Se uno non può dire la sua solo perché risulta spocchioso!”

Subito dopo l’uscita della maestra Celentano dalla sala prove Nunzio si confronta con Leonardo #Amici21 pic.twitter.com/UCZTxHKxpz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2022