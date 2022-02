Alex Belli sarà pure uscito lunedì dalla casa del Grande Fratello Vip 6, ma non smetti di mantenere le telecamere accese su di sé. Sempre attento a qualunque cosa si dica sulla sua persona, oggi ha scelto di replicare ai giudizi su di lui espressi dalle opinioniste di Pomeriggio 5.

Che cos’è stato detto a Pomeriggio 5 su Alex Belli?

Oggi a Pomeriggio 5 è stato analizzato un video di Alex Belli come fosse la Divina Commedia di Dante Alighieri. Su Instagram l’attore ha pubblicato una breve clip in cui suonava tenendo in braccio il suo cane e commentava: “La musica è guarigione e liberazione”.

La puntata del talk Show di Canale 5 ha analizzato quanto appare nei fotogrammi e le due opinioniste Enrica Bonaccorti e Rosanna Cancellieri, non hanno espresso dei giudizi positivi sull’attore. Bonaccorti ha richiamato l’attenzione così:

“Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora. Ma chi gli scrive i testi?”

Rosanna Cancellieri a sua volta ha espresso un giudizio molto duro sul Man della Casa:

“Io di Alex Belli non mi fido secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Carmelo Abbate ha difeso le due opinioniste: “Enrica e Rosanna insieme sono due iene!”. Ma non c’era niente da fare perché la situazione in studio è ancora peggio. Infatti i commenti sono stati: “ma è playback?“; “guarda che espressione intensa“; “il cagnolino per ottenere like!” e “alla fine si scopre che a suonare in realtà è il cane!“.

Le nostre analiste sono convinte che Alex Belli stia suonando in playback. Scoppia il PIANO GATE! 🎹💥#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/M84Wejw1fM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2022

Alex Belli risponde alle accuse

L’attore di Centovetrine non ha tardato a rispondere alle frasi e illazioni mosse dalle due donne e l’ha fatto in modo “artistico”. Infatti sul suo profilo Instagram ha inserito due storie per Barbara D’Urso.

In posa, davanti al pianoforte, ha suonato “Il mio canto libero” di Lucio Battisti con questa dedica speciale per la conduttrice:

“Barbara ti dedico un pazzo perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste“.

Dopodiché si vede la sua amica Stella ritornare a casa con i cani e sul web si sono scatenati i commenti. Ma tutto questo lavoro avrà portato ad Alex Belli un’ospitata da Barbara D’Urso? Lo scopriremo già da domani.

Nemmeno il cane di Alex lo sopporta più, se ne va senza fargli la festa ✈️ #gfvip #solearmy pic.twitter.com/kM8asUjBhu — Fan di Soledad 👸🏼 (450%) (@soledadlovers) February 23, 2022