In un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, Teo Mammucari ha sparato a zero sul Grande Fratello Vip. Il conduttore – attualmente impegnato a Le Iene – ha spiegato che non trova nulla di vero nella Casa di Cinecittà.

La stoccata di Mammucari

Le vicende del triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad animare la casa del Grande Fratello Vip 6. Per questo motivo il reality show, quest’anno ha catturato non poche critiche. In un’intervista, Teo Mammucari ha letteralmente demolito il programma condotto da Alfonso Signorini:

“Un genere che detesto. Dopo 3 minuti che li guardo, vomito”.

Secondo il conduttore romano, all’interno della casa di Cinecittà non c’è nulla di vero:

“Non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Il rapporto con Zerbi e Scotti

Archiviato il giudizio sul Grande Fratello Vip, Teo Mammucari ha rivelato cosa gli piacerebbe fare in futuro. Il diretto interessato vorrebbe lavorare con Gerri Scotti in futuro, lontano dagli studi di Tu si que vales:

“Per ora è solo un desiderio. Chissà, però, che non finisca con lui dietro il bancone di Striscia la notizia…”

Karina Cascella contro il Grande Fratello Vip

Tornando al commento di Mammucari sul Grande Fratello Vip, nelle scorse ore anche Karina Cascella aveva puntato il dito contro il programma di Canale 5. L’ex opinionista di Uomini e Donne, sui social, si era scagliata duramente contro il triangolo formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran:

“Non venite a raccontare storie sull’amore libero, sulla bellezza di due donne che si baciano, perché questi discorsi non c’entrano nulla. Qui c’è solo tanto schifo”. Tutto.TV su

Inoltre, Cascella aveva criticato l’abuso di alcol che fanno alcuni “vipponi” durante i party organizzati dagli autori:

“Ci sono degli esempi pessimi per i ragazzi”.

Infine, Karina Cascella aveva concluso con una frecciatina al vetriolo:

“Si devono vergognare tutti. Dai protagonisti di questo insulto teatrino, a chi manda in onda questa mer…”

