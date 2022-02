Durante la diretta di lunedì 20 Febbraio del Grande Fratello Vip 6 Manuel Bortuzzo non era presente in studio. Ecco che cos’è successo al nuotatore.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip

Perché Manuel Bortuzzo non è presente al Grande Fratello Vip 6?

Il fidanzato di Lulù Selassié è assente dalla quarantatreesima puntata del Grande Fratello perché ha contratto il covid. A dirlo è lui stesso che attraverso il suo profilo Instagram comunica questo:

“Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”.

Il ragazzo poi aggiunge un messaggio per la sua amata in cui festeggia i 5 mesi insieme:

Perché Lulù non saluta Manuel?

Una particolarità di questa serata è che Lulù che di solito saluta durante la diretta il fidanzato, non ha minimamente chiesto di farlo e non l’ha nominato. La seconda finalista si è comportata come se sapesse già che il ragazzo è assente. Gliel’avranno comunicato prima della diretta in confessionale? L’unica ipotesi che rimane è questa.

Guarda un po’ stasera Lulu non ha salutato Manuel…sapeva che non c’era perché l’avevano avvertita? #GFVIP — Melanias (@Melaniaianna) February 22, 2022