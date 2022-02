Il momento più comico e paradossale della diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera è stato quando Katia Ricciarelli ha fatto un appello ai telespettatori per farla uscire dalla casa dopo le nomination.

Votata da Miriana Trevisan, Alessandro Basciano, Lulù Selassié e Manila Nazzaro, la soprano è finita direttamente al televoto. Dopodiché ha provato con un’escamotage ad uscire.

L’appello di Katia Ricciarelli al pubblico

Katia Ricciarelli, una volta scoperto di essere finita tra le persone in nomination questa settimana ha chiesto ad Alfonso Signorini:

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”.

Su Twitter è scoppiata l’ilarità generale perché era ben nota la volontà della soprano di non uscire con il televoto soprattutto nominata dalle sue acerrime nemiche. Ma il conduttore le ha spiegato che non può uscire per direttissima, salvo perdere il lauto cachet. Così la donna ha fatto un appello al pubblico per essere votata. Ma non ne aveva bisogno!

La sua popolarità nel reality di Canale 5 è ai minimi possibili. Con qualunque concorrente si sarebbe trovata a confronto, avrebbe perso miseramente perché se non avesse goduto di un’immunità perenne per mesi, sarebbe uscita molto prima.

Katia: “Voglio andarmene”

Anche dopo la diretta, la soprano ha ribadito a Davide Silvestri:

“No figuriamoci, non voglio più stare qui. Sono stata fin troppo, ma adesso non ci sto bene. Ok che manca poco, ma sono pur sempre tre settimane ancora da sopportare. Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti“.

Katia Ricciarelli avrà un brusco risveglio quando uscirà dalla casa e scoprirà che la maggior parte del pubblico – e anche degli ex concorrenti del GF, non la sopportano proprio.

Katia 2% tutti uniti per fare fuori una razzista/omofoba… Ora risulta la preferita ai fans di Sole. La coerenza questa sconosciuta, poi sono gli altri che votano a cazzo solo per andare contro Sole.. Siete coerenti come la vostra Beniamina #GFvip — Deb134 (@lucchet) February 22, 2022