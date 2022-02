In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Lory Del Santo ha parlato della partecipazione all’Isola dei Famosi. La showgirl è pronta a partire per l’Honduras in coppia con il compagno Marco Cucolo. A proposito di quest’ultimo, Del Santo ha fatto sapere che non voleva affatto partecipare al reality show.

Retroscena su Cucolo

La prossima edizione dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, aprirà i battenti il prossimo 21 marzo 2022 su Canale 5. Al timone del programma, ci sarà ancora una volta Ilary Blasi. Tra i concorrenti di quest’anno, troveremo anche delle coppie tra cui Lory Del Santo e Marco Cucolo. In merito al suo compagno, la showgirl ha svelato un retroscena:

“Lui non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”.

Lory ha già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2005 ed ha anche vinto. Questa volta, però, si tratta di un’esperienza diversa dal passato poiché si troverà in coppia con il fidanzato. Di conseguenza, si creeranno dinamiche diverse.

Come Del Santo affronterà la nuova esperienza

Da “veterana” del programma, Lory Del Santo si è detto pronta a sbarcare in Honduras. Nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la diretta interessata ha confidato di avere già in mente l’atteggiamento da attuare sull’isola:

"Voglio essere una cellula impazzita".

La 63enne di Povegliano Veronese ha aggiunto sull’approccio che vorrà avere con il reality show:

“Desidero osservare tutto con molta attenzione”.

La gelosia di Marco non sarà un problema

Lory Del Santo è sempre stata una donna bellissima, sensuale e autoironica. Tuttavia, la diretta interessata è convinta che il suo compagno Marco Cucolo non avrà problemi di gelosia. La futura naufraga ha ammesso:

“Non ho più quel genere di stimoli”.

La relazione dura da 9 anni e il segreto di entrambi è quello di portarsi rispetto reciproco a vicenda.