Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di lunedì 21 febbraio. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarantatreesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Barù, Alessandro Basciano, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo? Chi è finito in nomination? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri sera e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il bacio di Delia Duran e Soleil Sorge durante il party di sabato notte. Fuori dalla casa non si parla d’altro, e come è normale che sia anche gli altri concorrenti del GF Vip hanno la loro opinione su quanto successo in occasione dell’ultima festa. La più critica è Katia Ricciarelli, che se l’è presa sia con Soleil sia soprattutto con Alex Belli.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

… via. Ecco il preciso istante il cui le relazioni del famoso triangolo non si sono semplicemente complicate… ma sono letteralmente impazzite! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/7c1RqOPwEu — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

L’attore vuole l’ennesimo confronto con Soleil Sorge, ma l’influencer italo-americana stavolta si tira indietro, rinnegando il ti amo pronunciato nella notte di sabato dopo essere stata messa alle strette da Alex. La ragazza spiega che quella frase è stata detta in un momento in cui era frastornata, pensiero comunque non condiviso dalla stragrande maggioranza degli utenti sui social né dagli inquilini della casa del Grande Fratello, in primis da Davide Silvestri.

… i giochi sono realmente finiti? Siamo pronti a scommettere di no… ed il senso è tutto nelle parole di Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/glmT1kpysH — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Il ritorno di Delia Duran in salone e la frase “comunque viva l’amore” stona in un contesto che diventa sempre più surreale, tanto che non mancano i sorrisi ironici degli altri concorrenti, ormai sempre più convinti di come non esistano vittime in questo “game” che va avanti da ormai cinque mesi. A proposito di questo, la faccia divertita di Davide (secondo video qui sotto) racconta alla perfezione lo stato d’animo della casa nei confronti dell’ennesimo teatrino andato in scena ieri.

America del nord ❤️ America del sud #GFVIP pic.twitter.com/xeeGgXJaBj — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

In tutto questo, l’unica a essere rimasta al fianco di Soleil Sorge e a credere alla sua buona fede è Katia Ricciarelli, invitata da Alfonso Signorini a raggiungere in Mystery Room Alex Belli per un confronto. La donna, visibilmente contrariata rispetto a tutto quello che è successo, è stata sul punto di tirare un ceffone all’ex attore di Centovetrine. Il “Man” è riuscito comunque a mantenere il suo proverbiale self control, riconducendo di nuovo sulla retta via la soprano.

Chiuso il capitolo Alex, Delia e Soleil, è arrivato il momento di conoscere i nomi dei primi due concorrenti salvi: Signorini comunica ai quattro vipponi al televoto che per Barù e Nathaly Caldonazzo l’avventura al Grande Fratello Vip continua. Restano dunque a rischio eliminazione Alessandro Basciano e Kabir Bedi, con il fidanzato di Sophie Codegoni che continua a ripetere di essere certo che uscirà.

Il pubblico ha emesso il suo verdetto… i primi VIP a salvarsi sono Barù e Nathaly! #GFVIP pic.twitter.com/QbCMsD8Ruk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Dopo essere stato salvato dal pubblico, Barù riceve una sorpresa inaspettata: in giardino c’è la sorella, con cui non ha chiuso definitivamente i rapporti dopo la morte del padre avvenuta nel 2018. L’enologo toscano, in evidente imbarazzo, si dice disponibile a riallacciare i rapporti con la sorella e a conoscere i nipotini. L’emozione del nipote di Costantino della Gherardesca è leggibile nei suoi occhi, che hanno iniziato a brillare non appena la sorella è entrata in giardino.

Recuperare un rapporto con sua sorella… facendola ritornare nella sua vita. Barù vive una grande emozione. #GFVIP pic.twitter.com/y8DDjlh3a8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

La puntata prosegue con una breve sorpresa per Alessandro Basciano, che insieme a Kabir Bedi è anche in attesa di conoscere il verdetto del televoto. Per l’ex tentatore c’è un video del figlio molto simpatico e che allo stesso tempo riassume quanto gli chiedono i suoi fan e quelli della coppia composta con l’ex tronista. Nel vedere il figlio Alessandro sfodera un sorriso smagliante come da tempo non si vedeva.

Nel finale di puntata, Alex Belli ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip, questa volta per sempre. La moglie Delia, nonostante abbia baciato Alex, non solo non ha voluto lasciare la casa insieme al marito, ma ha chiaramente detto di volersi prendere tutto il tempo necessario per decidere se perdonarlo definitivamente o meno. E alla richiesta di Alex di indossare la fede, la modella venezuelana ha glissato rispondendo che forse lo farà una volta uscita dalla casa.

Il "non saluto" con Soleil è chiaramente indicativo del fatto che ancora qualcosa brucia sotto alla cenere. #GFVIP pic.twitter.com/0giswfAybM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Prima delle nomination, Alfonso Signorini manda in onda un breve video sul rapporto tra Barù e Jessica Selassié. Agli occhi di numerosi telespettatori i due formano una vera e propria coppia, pensiero condiviso anche da Alessandro e Sophie. E chissà che in futuro prossimo tra i due non possa scoccare finalmente la scintilla…

Jessica alle prese con qualche coccola particolare per Barù… ma ovviamente vuole ricevere qualcosa in cambio… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/Fi7IOYqoNf — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip è per giovedì, quando andrà in onda la puntata numero 44. Per conoscere il nome della persona che ha dovuto abbandonare la casa ieri sera, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato all’eliminato e alle nomination.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6