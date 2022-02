Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha fatto una confidenza personale. Rispondendo ad una domanda di Nathalie Caldonazzo, l’influencer ha confidato di avere già baciato una donna in passato.

La rivelazione di Sorge

Durante la 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 21 febbraio su Canale 5, è stato dedicato un ampio blocco al bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia Duran. Terminata la puntata, Nathalie Caldonazzo ha chiesto alla coinquilina se avesse mai baciato una donna in vita sua. Anziché glissare, la 27enne italo-americana ha dichiarato:

“In realtà, forse il mio primo bacio è stato proprio con una donna”.

Secondo il punto di vista di Nathalie, è normale che da ragazzine due persone si scambiano un bacio affettuoso.

N: hai mai baciato una donna

N: hai mai baciato una donna

Soleil: Sii certo, il mio primo bacio l ho dato ad una donna Soleie ammette, non ditelo ad alfonso perché potrebbe bacchettarla #gfvip #solearmy

Soleil spiega perché ha baciato Delia

I giudizi dei “vipponi” sul bacio tra Soleil e Delia, non sono stati affatto positivi. Da Nathalie Caldonazzo a Katia Ricciarelli, per passare a Davide Silvestri e Sophie Codegoni, tutti si sono detti stupiti del gesto delle due concorrenti. Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 6, Soleil ha rivelato all’ex tronista di Uomini e Donne perché si è comportata in quel modo con Duran:

"L'ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate".

Il motivo? Sorge ha precisato che sia lei che Delia sentivano il dovere di scacciare dal loro corpo le energie negative. Infine, Soleil ha ammesso di avere ceduto lo scorso sabato proprio perché riteneva che quello era il momento giusto dopo vari rifiuti.

