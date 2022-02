Nel corso della 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6, è stato dedicato un ampio blocco al bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima ha ammesso di essere “schifata” per le scene che hanno potuto vedere i telespettatori. Per questo motivo la diretta interessata ha condannato il suo atteggiamento.

La stoccata di Signorini

Alfonso Signorini ha dedicato un ampio blocco, agli episodio accaduti lo scorso sabato nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha ammesso che non sono state belle le scene mandate in onda. A detta del presentatore, alcuni telespettatori del reality show potrebbero non capire le immagini viste. Dunque, Signorini ha chiesto a tutti i “vipponi” di darsi una regolata soprattutto il sabato sera, quando festeggiano e magari alzano un po’ troppo il gomito.

Sorge fa mea culpa

Dopo avere rivisto le clip riguardanti l’accaduto, il bacio con Delia Duran e la discussione animata con Alex Belli, Soleil Sorge ha fatto mea culpa. La 27enne italo-americana ha ammesso di essere “schifata” anche lei per immagini viste. A tal proposito ha affermato:

“A casa mi stanno vedendo in queste scene, veramente mi fa schifo”.

La concorrente ha ammesso di avere avuto un comportamento poco consono. Al contrario, Delia Duran ha detto di non sentirsi in colpa di nulla:

Il triangolo amoroso fa boom di ascolti

Da settimane, al Grande Fratello Vip 6 non si fa altro che parlare del triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Nonostante i “vipponi” abbiano mostrato una certa insofferenza, il tutto sembra piacere ai telespettatori. La 43^ puntata del reality show, infatti, è stata seguita da una media di tre milioni e mezzo di telespettatori pari ad uno share del 23%. Durante la messa in onda dell’intera puntata, si sono registrati anche picchi del 35%.