Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’attenzione, oltre che sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, si è concentrata anche su Jessica Selassié. Ultimamente, sembra che ci sia stato un avvicinamento tra lei e Barù. Il concorrente si è sempre dimostrato restio ha intraprendere una storia romantica con lei, ma è innegabile che ci sia stato un cambiamento tra loro.

Questo evento non è passato inosservato agli occhi attenti di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Le due donne sperano che tra i due nasca qualcosa di più profondo di una semplice amicizia.

GF Vip, Soleil Sorge fa il tifo per Jessica: “Sarebbero carinissimi insieme”

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno rivelato di essere dalla parte di Jessica. Dopo la fine della diretta di ieri sera, sono tornate a parlare del legame tra la principessina e Barù. A parer loro, ci sono tutti i presupposti affinché il loro rapporto si trasformi in qualcosa di più.

In particolare, secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Jessica sta dimostrando di avere una forte personalità. Nonostante le difficoltà e l’atteggiamento di Barù, ha deciso di non arrendersi:

Oh ma invece Jessica, chi la dura la vince… avoglia Barù a dire ‘no, no, no’. Io sono contenta perché sarebbero carinissimi insieme ma lui diceva che non voleva niente

Soleil ha aggiunto anche che, come amica e fidanzata, Jessica è semplicemente perfetta. Barù sarebbe fortunato ad avere l’onore di avere accanto una persona come lei.

Katia Ricciarelli sorpresa da Barù: “Sembravano una coppia”

Anche Katia Ricciarelli ha appoggiato le parole di Soleil. Oltre a elogiare Jessica Selassié per le sue qualità, si è anche soffermata sul gesto compiuto da Barù. Solitamente, il concorrente è restio a mostrare affetto. Non abbraccia e cerca di non farsi coinvolgere nelle questioni sentimentali. Ultimamente, però, il suo comportamento stia cambiando. Che Jessica abbia avuto una buona influenza su di lui?

Hai visto? Io sono contenta guarda… ti dico, mi ha fatto impressione vedere lui con un gesto così affettuoso, con la mano sulla sua spalla. Visti da dietro sembravano una coppia. E’ in gamba lei… sa fare tutto, è intelligente. A me piace molto lei, anche con me è sempre molto dolce

Anche una buona parte del pubblico a casa sta facendo il tifo per Jessica e Barù. Sui social network sono nati dei veri fanclub a favore della coppia. Cosa accadrà tra loro? Barù deciderà di tornare sui suoi passi o cederà al fascino della principessina?

