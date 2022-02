Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? I quattro concorrenti a rischio eliminazione erano Barù, Alessandro Basciano, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. In questo articolo sveleremo il nome del nuovo eliminato del reality di Canale 5 e i concorrenti finiti al televoto della puntata di giovedì, quando verrà comunicata l’ennesima eliminazione.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’eliminato della puntata del 21 febbraio del Grande Fratello Vip 6 è Kabir Bedi. L’attore indiano ha raccolto soltanto il 13% delle preferenze, contro il 21% di Alessandro, il 22% di Nathaly e il 44% di Barù. Anche stavolta, dunque, i risultati dei sondaggi online avevano non solo previsto l’uscita di Kabir, ma anche anticipato quelle che grossomodo sarebbero state le percentuali di voto.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… Kabir! pic.twitter.com/RTdOP1qKoZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

L’unica sorpresa rispetto a quanto svelato dai sondaggi è il largo margine di Barù su Nathaly, superiore del 20% (vale a dire più del doppio). Come ha affermato una lucidissima Adriana Volpe nel corso della puntata di ieri, il nipote di Costantino della Gherardesca beneficia del voto dei fan di Jessica, e più in generale di tutti i telespettatori convinti che tra lui e la maggiore delle principesse Selassié possa nascere una bellissima storia d’amore.

Dispiace per l’uscita di Kabir Bedi, che avevamo inserito nella lista dei papabili outsider per la vittoria finale del Grande Fratello Vip. L’avventura dell’attore indiano nella casa del Grande Fratello Vip è durata circa due mesi, durante i quali si è distinto per la sua coerenza e per i suoi giudizi sempre lucidi su alcune delle dinamiche più controverse di quest’anno, incluso il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Chi è finito al televoto della prossima puntata di giovedì 24 febbraio?

Le nomination di ieri sera hanno sentenziato che Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo sono i nuovi tre concorrenti al televoto. Il meno votato di giovedì verrà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Davide, Katia e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/irQPEprig2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2022

Prima ancora delle nomination, è scoppiata un’accesa lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Le due non si sono mai sopportate a vicenda, e ieri hanno regalato al pubblico una catfight degna di nota, forse una delle più memorabili registrate in questa sesta edizione. Il video qui sotto riassume alla perfezione quanto accaduto in seguito a un battibecco tra Katia e Manila Nazzaro.

Se le premesse sono queste… le nomination di questa sera si preannunciano più calde del solito. #GFVIP pic.twitter.com/f7nqsIgZyG — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Ecco chi ha nominato chi:

Katia nomina Manila

Barù nomina Nathaly

Jessica nomina Nathaly

Soleil nomina Davide

Alessandro nomina Katia

Nathaly nomina Davide

Miriana nomina Katia

Antonio nomina Davide

Manila nomina Katia

Davide nomina Nathaly

Sophie nomina Antonio

Giucas nomina Antonio

Lulù nomina Katia

Delia nomina Soleil

Il televoto è al positivo, dunque il pubblico è chiamato a votare il concorrente che vuole salvare. Durante la puntata di giovedì, Alfonso Signorini comunicherà l’esito della votazione da casa e il nome del concorrente che dovrà lasciare per sempre il reality.

