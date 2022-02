Nella puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un momento molto toccante che ha riguardato Gemma Galgani. La dama, infatti, ad un certo punto della messa in onda ha preso la parola ed ha rivelato un immenso dolore che si porta dietro da tantissimi anni. La protagonista non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime e la sua “rivale” Nadia ha compiuto un gesto che ha spiazzato tutti.

Ecco qual è il dolore più grande di Gemma Galgani

Gemma Galgani è diventata, ormai, una presenza fissa all’interno di Uomini e Donne. In molti si sono spesso scagliati contro di lei per il suo essere un po’ troppo ingenua e per il lasciarsi andare a delle conoscenze con troppo entusiasmo e più aspettative del dovuto. Nella puntata odierna, però, la dama torinese ha deciso di rivelare delle cose mai dette prima.

In particolare, la protagonista ha detto di essere stata molto male nel giorno del 14 febbraio in quanto ha rilasciato un’intervista durante la quale ha toccato dei punti molto dolorosi della sua vita. Nello specifico, la dama ha ammesso che il suo modo di approcciarsi agli uomini potrebbe essere causato da una mancanza che le ha sempre provocato estremo dolore. In particolar modo, la donna ha parlato della sua sofferenza per non essere mai diventata mamma.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il gesto di Nadia spiazza tutti a Uomini e Donne

Il non avere dei figli è una mancanza che Gemma si porta avanti da sempre e che rappresenterà costantemente il suo tallone d’Achille. Proprio per questo sente il bisogno di dare agli altri l’amore che, purtroppo, non ha potuto donare ad un bambino. Le parole sono state corredate dalla voce rotta e dalle lacrime. Il pubblico in studio si è unito in un accorato applauso e anche alcuni esponenti del parterre hanno sentito il bisogno di intervenire.

Tra di loro, è stata Nadia a compiere un gesto che ha spiazzato tutti. La donna, infatti, è andata in contro alla sua collega di parterre e si è inginocchiata per poterle parlare in maniera più ravvicinata. In seguito, ha chiesto alla redazione di spegnere il suo microfono in modo che nessuno potesse sentire le confidenze che la donna le ha voluto fare. Successivamente, poi, Maria De Filippi ha smorzato un po’ il clima esortando gli esponenti dei parterre a ballare.

Leggi anche: Ecco come partecipare a Uomini e Donne