Ma Sophie ha replicato:

“Secondo me non stanno più insieme con Gianmaria”.

L’altra concorrente non è convinta infatti le risponde: “No non lo so, perché l’hanno inquadrata che era seduta“. Mentre Sophie insiste chiedendo se fossero vicini. Ma purtroppo la princess non ha potuto darle una risposta:

“Non lo so, perché a lui invece hanno inquadrato metà faccia durante il balletto, perché era in piedi”.

Manila Nazzaro invece ha pensato la stessa cosa di Sophie e racconta:

“Oggi tutti l’abbiamo pensato nello stesso momento, così!”

Soleil ipotizza:

“Ha preso un altro due di picche Gianmaria. Sono andati a Parigi e poi addio”.

La teoria di Sophie Codegoni

Ma la fidanzata di Alessandro Basciano ha una sua personale teoria sulla coppia:

“Se esci di qui super affiatata e hai una complicità talmente alta che fuori non te ne frega niente di niente e di nessuno perché hai questa persona al tuo fianco con cui hai condiviso troppo. Se esci da questa cosa con una cosa un po’ altalenante, fuori da qui c’è troppa novità, curiosità, hai un mondo che ti piomba addosso, lavoro, conoscenze”.

E Manila aggiunge:

“Giammi aveva anche la lista di fidanzate raccolte dalla mamma, ricordiamo!”

Sophie continua con la sua teoria: