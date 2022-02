La settimana scorsa Alessandro Basciano ha subito un provvedimento disciplinare dalla produzione del Grande Fratello Vip 6. Il concorrente del reality di Canale 5 è stato mandato in nomination d’ufficio perché si è avvicinato con aria minacciosa ad Alex Belli e non ha rispettato le regole sull’uso dei microfoni.

Pur non essendo nuovo a litigate, anche dure, all’interno della casa, è la prima volta che gli è stata comminata una pena. Per alcuni inquilini è stata assolutamente spropositata visto le tante violazioni etiche e del regolamento che sono state fatte da tantissimi concorrenti del Grande Fratello. Ma altre persone al di fuori del reality hanno un punto di vista completamente diverso, tra di loro c’è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che ha diffuso pesanti accuse verso il ragazzo.

Le accuse di Veronica Satti ad Alessandro Basciano

La scrittrice ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha scritto:

“Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al Gf ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta”.

Ecco lo screen della storia pubblicata:

La difesa di Alessandro Basciano

Il fidanzato di Sophie Codegoni essendo ancora all’interno del reality non ha la più pallida idea di quanto stia accadendo al di fuori e delle accuse che la trentaduenne ligure gli ha mosso contro. Tuttavia dovrebbe avere diritto di replica visto la gravità delle affermazioni.

Nei giorni scorsi l’ex fidanzata, pur lanciando una stoccata al papà del loro bambino, non ha fatto minimamente menzione di violenze fisiche subite dall’ex compagno. Tuttavia non è nemmeno intervenuta per difenderlo. Che cosa succederà stasera? Alfonso Signorini affronterà questo difficile argomento in puntata? Nelle anticipazioni della quarantatreesima puntata non ha annunciato alcun momento di approfondimento su questa vicenda.