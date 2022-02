Nella puntata di oggi, lunedì 21 febbraio, di Uomini e Donne accadranno molti avvenimenti degni di nota. Il primo riguarderà una lite molto accesa tra Diego e Armando. I due avranno uno scontro così acceso, al punto da sfociare quasi in una rissa. A placare gli animi saranno i presenti in studio ed anche un membro dello staff. Ma questo non è tutto. Scopriamo tutto quello che accadrà.

La rissa sfiorata tra Armando e Diego a Uomini e Donne

Le anticipazioni della messa in onda del 21 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si parlerà, ancora una volta, di trono classico e over. Maria De Filippi chiederà a Ida e Alessandro di accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stiano procedendo le cose tra loro. Tutto va a gonfie vele, tuttavia, ad interrompere l’idilliaco momento sarà Diego. Quest’ultimo continuerà a mostrarsi particolarmente infastidito dal legame che si è venuto a creare tra la donna e il suo nuovo spasimante.

I suoi interventi, però, indispettiranno Armando, che ha sempre dichiarato di nutrire affetto e stima per la Platano. A tal proposito, dunque, il cavaliere esploderà contro il suo collega di parterre e i due daranno il via ad una lite molto accesa. Ad un certo punto, poi, arriveranno quasi a mettersi le mani addosso. La situazione sfuggirà così tanto di mano al punto che sarà necessario l’intervento di Luca e di un membro dello staff del programma.

Leggi anche: Ecco come fare per partecipare a Uomini e Donne

Cos’altro vedremo nella puntata del 21 febbraio del talk show

Dopo questo episodio decisamente degno di nota, poi, si parlerà anche di altre faccende. Nella puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che verranno tirati in ballo anche Massimiliano e Nadia. Tra i due sembrerà andare tutto per il meglio, al punto da sospettare che presto possano decidere di abbandonare insieme la trasmissione. Al trono classico, invece, vedremo che l’attenzione si sposterà soprattutto su Luca.

Il giovane sta conoscendo pian piano le sue corteggiatrici, tuttavia, sembra non essere preso mentalmente da nessuna di loro. Solo con Soraya si è venuto a creare un certo feeling che, tuttavia, si è limitato semplicemente ad una forte intesa fisica. Proprio in virtù di questo, il giovane conoscerà nuove corteggiatrici. Per lui scenderanno quattro nuove ragazze. Qualcuna di loro riuscirà a fare breccia nel suo cuore? Lo scopriremo presto.