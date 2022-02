Nel daytime di Amici 21 oggi c’è stato un clamoroso litigio tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, tra i due volano parole molto forti. Il fulcro della discussione è ancora una volta un allievo: Gio Montana. Il cantante nella puntata di domenica 20 Febbraio non ha partecipato alla gara delle cover per volere della sua maestra Anna Pettinelli.

Dopo la puntata è scoppiato in lacrime sia in casetta che con la sua prof. La delusione per aver sbagliato il testo del suo inedito durante la performance di domenica, è particolarmente forte. Ai compagni ha raccontato:

“Mi dispiace proprio tanto, più che altro per mia mamma, sente questa figura di m***a. È come non renderla orgogliosa”.

Ecco il suo incontro con la speaker radiofonica:

Gio Montana incontra la prof Pettinelli e le confida alcune sue paure #Amici21 pic.twitter.com/0fIvAbkoYR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2022

Leggi anche: Come vedere la replica di Amici 21

Rudy Zerbi litiga con Anna Pettinelli

Ma il momento di confronto tra il cantante e la sua maestra è stato interrotto da Rudy Zerbi che ha fatto irruzione all’interno della saletta. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente alla speaker radiofonica.

Rudy Zerbi voleva palesare il suo malcontento per la decisione presa dalla collega di non far esibire il ragazzo sulle cover, scelta che a conti fatti l’ha penalizzato e voleva esprimere il suo appoggio all’allievo. Ma la docente non ci sta e lo accusa:

“Sei una persona scorretta. L’hai ammazzato finché eri lì dentro. Tu devi chiedere il permesso. Tu entri in una sala, ti infili nei miei discorsi. Ma come ti permetti?”

Lui continua ad asserire che Pettinelli ha messo Gio Montana in difficoltà e incurante della docente che gli intima “Voglio che esci da questa stanza” ha continuato a restare lì e discutere.

Si accende il confronto tra il prof Zerbi e la prof Pettinelli in sala prove #Amici21 pic.twitter.com/9CpzBpqAjt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2022

Il litigio si infiamma: “Sei uno str***o”

Rudy Zerbi ha difeso la sua posizione affermando di esser rimasto colpito dal pianto dell’allievo e di esser piombato dentro la saletta per lui e pretende di vedere il video in cui la docente ha escluso il ragazzo dalla gara di cover:

“Io vengo a tutelare lui e la sua valenza artistica”.

Ma lei non ci sta e ribatte con forza:

“Tu sei venuto qui perché ti ho detto in puntata che non hai cuore. Sei ridicolo, patetico”

Dopo aver visto il video della prof Pettinelli continua lo scontro tra i due professori di canto #Amici21 pic.twitter.com/OyRUUtsSLc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2022

Alla fine l’ex produttore discografico Sony riesce a far esibire l’allievo e intima alla docente il silenzio:

“Sei inquinamento acustico”.

Lei risponde:

“Tu inquinamento di vita”.

Dopo l’esibizione Rudy Zerbi fa notare che Gio Montana si è dimostrato più preparato nella cover piuttosto che nel suo inedito, e Anna Pettinelli chiosa:

“Sei uno str***o!“