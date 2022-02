Nathalie Caldonazzo oggi ha avuto un confronto molto schietto con Delia Duran riguardo quanto successo sabato notte durante la festa in maschera tra lei e Soleil Sorge, quando le due donne del triangolo si sono baciate appassionatamente.

La showgirl non ha usato mezzi termini per esprimere tutto il suo disappunto circa il comportamento tenuto all’interno del Grande Fratello Vip 6 dalle due donne.

Nathalie Caldonazzo rimprovera Delia Duran

L’ex compagna di Massimo Troisi è nota per assumere posizioni piuttosto nette all’interno della casa ed essere sempre molto diretta nell’esternarle. Non è mancata di farlo anche questa volta. Rivolgendosi alla moglie di Alex Belli ha detto:

“Tu devi anche calcolare determinate cose. Non è che tutti possono capire e a tutti può piacere questa cosa, questo lo devi mettere in conto. Perché poi questo GF Vip magari è visto anche nel paesino fatto di famiglie tradizionali con figli e tutto. Perché all’inizio ti hanno amato tutti? Perché ti hanno visto la donna tradita, debole e sofferente. Una donna che è venuta qui fragile e bisognosa di essere aiutata, che ha superato tutto. Poi però vedere la pomiciata con Soleil stona un po, capisci? Andrai incontro anche a critiche e devi prepararti”.

L’attrice venezuelana si è difesa affermando che quel bacio era solo uno “scarico energetico” e non c’era niente di male.

Il bacio “Non è normale”

Nathalie Caldonazzo però ha continuato. Lei ritiene che non sia opportuno nemmeno mandarlo in tv, un’opinione peraltro condivisa da molte persone, tra cui annoveriamo anche Karina Cascella. Ecco che cos’ha detto la gieffina:

“Dal mio punto di vista spero che non faranno vedere quella scena a inizio puntata perché io ti dico la verità. In privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo… E non mi dire che è stato un limone per scarico energetico, perché da come me l’hanno descritta è stato un bacio con mani e tutto quanto. Non è stato un bacetto a stampo sulla bocca. Me l’hanno detto loro che stavano lì e hanno visto tutto. Insomma, un bel bacio che stai lì e… Comunque non era a stampo, capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli?! Cioè, è un po’ deviante. Dal tuo punto di vista ok, per te ci sta ed è stato divertente. Sicuramente chi ti conosce capirà e non ci vedrà nulla di male. IO però parlo di chi è telespettatore tradizionalista”.

Non è la prima volta che la donna esprime dei concetti contro gli omosessuali velatamente o in maniera diretta. Inoltre ricordiamo che ha accusato Barù di essere gay solo perché non interessato a nessuna donna all’interno della casa, in particolar modo a lei, ha usato termini dispregiativi contro gli omosessuali come “frocio”. Inoltre ha paragonato Jessica Selassié ad una scimmia e ha avuto da ridire perfino sulle abitudini alimentari della princess.

Insomma, tutto ciò fa bene alle famiglie tradizionali ma il bacio tra le due donne no? Ma ovviamente non se ne parlerà in puntata, tantomeno in questi termini. Secondo altri su Twitter invece, le sue parole sarebbero da interpretare diversamente, come una forma di protezione verso la donna.

– "LA POMICIATA CON SOLE STONA" si riferisce alla situazione assurda;

"NON FAR VEDERE IL BACIO AI RAGAZZINI" si riferisce ad un'eventuale scena volgare;

– "LA POMICIATA CON SOLE STONA" si riferisce alla situazione assurda;

"NON FAR VEDERE IL BACIO AI RAGAZZINI" si riferisce ad un'eventuale scena volgare;

– "PER LA MOLTE PERSONE NON É NORMALE" si riferisce al fatto che potranno criticarla; NON CAPITE UN CAZZO, RIDICOLI.#gfvip