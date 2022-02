Stanotte nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip 6. A quanto pare i coinquilini vivono più durante le ore serali e notturne che di giorno, infatti i momenti più significativi accadono quasi sempre in quelle ore.

Dopo un mese di litigi, frasi offensive, prese di posizione, Manila Nazzaro stupisce tutti e ieri sera si ricongiunge con Soleil Sorge. Sentimento sincero o strategia? Ecco cos’è successo.

Manila Nazzaro si avvicina a Soleil

Dopo quanto accaduto sabato notte Soleil Sorge ha passato la domenica prevalentemente a letto, distrutta e stanca. Solamente di notte è uscita fuori dalla sua stanza. Manila Nazzaro, nonostante poche ore prima avesse affermato che la strategia della ragazza e di Katia Ricciarelli era farla fuori, notando la ragazza in veranda si è subito avvicinata a lei e l’ha abbracciata dicendole che le voleva bene. Ecco le sue parole:

“Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza”.

Soleil ha ricambiato con trasporto il suo gesto, e la speaker radiofonica ha aggiunto:

“Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione. Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego. I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto. Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil. Poi non ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”.

Ecco il video:

Cosa non torna nel gesto di Manila?

La bellezza del gesto dell’ex Miss Italia tuttavia è messa in dubbio dai suoi comportamenti. Infatti fino a poche ore prima aveva continuato a criticare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e a Delia Duran le aveva detto esattamente le stesse cose:

“Io ti voglio nella mia vita, sono umanamente innamorata di te”.

La domanda che tutti su Twitter si chiedono è quanto ci sia di vero nel suo comportamento e cosa in realtà pensi la donna.

Manila e miriana lo stanno facendo per non passare come accanite verso soleil ,così se magari in studio difendono soleil loro dicono che le sono state vicine , viceversa le vanno contro .. sono molto furbe ! #gfvip — Tuseicomeme (@tuseicomeme) February 21, 2022