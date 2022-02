Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un confronto acceso tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. Alfonso Signorini richiama in sala led i due protagonisti del reality di canale 5 per chiarire i loro rapporti. Ma già dalle prime battute si capisce subito che non scorre buon sangue.

Alex: Sono mesi che vorrei fare uno scontro con te Katia: scontro con te mai!

Ma invece lo scontro avviene eccome e fin da subito.

Il litigio tra Katia Ricciarelli e Alex Belli

Katia Ricciarelli l’aveva già detto ieri consolando Soleil Sorge: lei non voleva avere più niente a che fare con il Man del reality, l’aveva anche detto al suo pr. Ma evidentemente la produzione ha voluto mettere i due concorrenti vis à vis, in un faccia a faccia segnato dalla volontà di mandare a quel paese l’attore da parte della cantante.

Fin dal video di presentazione del conflitto, l’ex attore di Centovetrine ha discusso con la tenore a causa delle sue dichiarazioni contro di lui. Infatti la donna l’ha definito come un manipolatore e una persona da cui stare lontano. Nei filmati la si sente dire:

“È cattivo, perfido e manipolatore”.

Lui si offende tantissimo per le sue parole e le chiede perché sostenga questo. Lei cerca di spiegare, ma lui è sempre più incalzante perché non sopporta quello che dice la cantante, ma lei continua:

“Smettetela di fare gli esibizionisti perché l’amore è tutta un’altra cosa. Avete fatto male a Soleil e ci sono rimasta male perché ci è caduta come una pera cotta. Non voglio fare discussioni perché tu sei venuto qui per riprenderti tua moglie e invece è finita com’è finita. Se non fossimo in televisione io ti darei anche una sberla. Non amo quelli che esibiscono l’amore come fai tu”.

Ma lui entra in una replica da “loop” come la definirebbe lui:

“Io non sono mai stato questo, non c’è nessun esibizionismo. Ma questo qui non è amore. È un’altra cosa. Ma siamo in due, non sei né te e né lei. Perché io non ci sono caduto come una pera cotta?”.

Ma la cantante sostiene a muso duro il confronto:

“Sei un bugiardo, non mi freghi a me. Sei venuto qua per riconquistare tua moglie e adesso fai queste cose. Alfonso, mandami via”.

Katia Ricciarelli difende Soleil

Come tutti sanno l’ex moglie di Pippo Baudo è molto legata all’influencer protagonista del Belliful, e la difende a spada tratta:

“Soleil, tra i tre, è quella che è meno colpevole”.

Ma Alex Belli si infuria e si avvicina sempre di più per convincerla:

“Sono io il burattinaio, allora”.

Ma Katia ha il merito di sostenere il confronto più riuscito con il Man, e gli risponde per le rime:

“Amore dagli occhi azzurri che a me non me encanti, ascolta facciamo una cosa, perché non vieni fuori dalla porta rossa che ti faccio un culo così“.

Alex Belli, andiamo fuori la porta rossa che ti faccio un culo così…#gfvip ✈️ pic.twitter.com/5pYttlhchb — MomentoSpritz (@MomentoSpritz) February 21, 2022

In studio è ovazione. La donna non ha mai riscosso tanto successo tra i concorrenti e il pubblico come stasera quando ha mandato al diavolo Alex Belli.