Stasera su Canale 5 andrà in onda la quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality show di Canale 5 sta per arrivare al termine, infatti il 14 Marzo ci sarà la finale, e queste puntate sono importantissime per determinare chi saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 6.

Alfonso Signorini finora non si è pronunciato su come farà ad eliminare tutti i concorrenti rimasti nella casa in sole due settimane, ma prevedibilmente ci sarà un meccanismo di nomination lampo. Inoltre, da questa settimana non ci saranno più immuni. Tutti contro tutti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si aspettano già che verranno a galla tutti i dissapori sotterranei. Ma che cosa succederà stasera?

Le anticipazioni della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6

Stasera ci sarà una puntata molto importante, infatti essendo a sole 3 settimane dalla finale, ci saranno i momenti cruciali del gioco. Si scoprirà chi sarà il diciottesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6, che secondo i sondaggi potrebbe sconvolgere quanto accaduto finora. Infatti ai primi posti tra chi potrebbe uscire c’è Kabir Bedi, l’attore indiano ultimamente, a parte la lite con Manila Nazzaro, è restato molto in disparte. Probabilmente sta risentendo della lunga permanenza dentro il reality Mediaset.

Alessandro Basciano ha subito un duro colpo con la nomination d’ufficio e ora la mamma di Sophie Codegoni gli ha scritto una lunga lettera in cui esorta il gieffino a mantenere un certo comportamento, gli verrà letta durante la puntata? In queste ore l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è molto teso perché pensa che sarà proprio lui ad uscire. Sarà veramente così?

Uno spazio significativo occuperanno le vicende del triangolo della casa. Dopo quanto accaduto sabato notte si discuterà dei rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma in che modo? Si ammonirà il comportamento durante la festa o sarà etichettato come semplice divertimento?

Verrà dato spazio anche al rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, le due ieri hanno finalmente ritrovato un po’ di pace e armonia, ma all’influencer mancano parecchi tasselli per comprendere il comportamento dell’ex Miss Italia. Le verranno forniti?

La puntata riserverà tantissime sorprese e probabilmente un’eliminazione totalmente inaspettata. Per capire cosa succederà, l’appuntamento è alle 21.20 su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 6.