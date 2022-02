Sabato 19 febbraio, al Grande Fratello Vip 6 è accaduto di tutto: Soleil Sorge ha prima scambiato un bacio saffico con Delia Duran, poi ha discusso anitamente con Alex Belli. Mentre alcuni “vipponi” consolavano la 27enne italo-americana, Miriana Trevisan ha sparato a zero sul suo atteggiamento.

L’accaduto

Gli autori hanno deciso di organizzare un party per i “vipponi” del Grande Fratello Vip 6. Come spesso accade, durante le feste del sabato sera, i concorrenti hanno a disposizione anche dell’alcol. Durante la festa, complice anche qualche bicchiere di troppo, Soleil Sorge ha scambiato un bacio saffico con Delia Duran. Poco dopo, la 27enne italo-americana ha discusso con Alex Belli: in preda ad una crisi di pianto, Soleil ha più volte ammesso di essersi innamorata di Belli.

Al termine della serata, però, la gieffina ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere.

Miriana furiosa

Mentre alcuni “vipponi” sono corsi a consolare Soleil Sorge, Miriana Trevisan ha sparato a zero sulla coinquilina. Senza giri di parole la showgirl ha esordito:

“Ma perché si doveva baciare a abbracciare sensualmente? Ma cosa state dicendo?”

A detta dell’ex ragazza di Non è la Rai, se una persona vuole fare una cosa la altrimenti si tira indietro. Dunque, Miriana ha rincarato la dose su Sorge:

“Non c’è nessuna vittima in tutto questo siparietto, si è andati oltre”.

Trevisan ha sostenuto che non si è trattato affato di un gioco goliardico. Ma non è tutto, secondo Miriana se Soleil sapeva che l’alcool poteva farle determinati effetti era giusto mettere un freno:

“Basta questa scusa. Non è per colpa dell’alcool se ha dato un bacio hollywoodiano e poi ha detto ad Alex che sono innamorati”.

Lunedì 21 febbraio in onda una nuova puntata del GFVip 6

Miriana Trevisan ha definito una “roba brutta” quanto accaduto durante la festa di sabato sera. Inoltre, la diretta interessata ha voltato un pensiero alla puntata di lunedì 21 febbraio, in onda su Canale 5. La gieffina si è detta sicura che l’argomento verrà affrontato in diretta televisiva. A quanto pare la showgirl non si è detta d’accordo con le immagini che potrebbero andare in onda.

