Miriana Trevisan parlando con Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 6 ha fatto una rivelazione personale legata al suo passato. La showgirl ha spiegato di avere subito un torto da un personaggio molto famoso. Sebbene la diretta interessata non abbia voluto rivelare in modo esplicito l’accaduto, ha ammesso di avere imparato bene la lezione.

Lo sfogo

Nella giornata di domenica 20 febbraio, Miriana Trevisan si è lasciata andare ad una chiacchierata confidenziale con Davide Silvestri. L’ex ragazza di Non è la Rai ha affermato che se alcune persone le fanno un torto, è pronta a difendersi da sola. A tal proposito, la diretta interessata ha aggiunto:

“Credimi, in passato ho fatto una di quelle caz….”

Miriana ha ammesso di essere pentita per quanto accaduto in passato. Sebbene non abbia voluto rendere esplicito l’episodio, la concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere di essere riuscita a sistemare la situazione con il passare del tempo. A quel punto Davide ha chiesto alla coinquilina se fosse qualcosa simile a quanto accaduto nella casa di Cinecittà, ma la diretta interessata ha dato una risposta negativa:

“Chi mi ha attaccato? Era un momento in cui non dovevo permettere un certo atteggiamento”.

Le ipotesi del web

Dopo avere ascoltato le dichiarazioni di Miriana Trevisan, alcuni utenti del web hanno formulato delle ipotesi. Secondo Alcuni la showgirl in passato ha avuto dei rapporti complicati con Eva Henger e Serena Enardu. La prima ha partecipato all’Isola dei Famosi nella stessa edizione di Trevisan mentre la seconda ha avuto una lunga relazione con l’ex marito di Miriana.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni visto che Miriana Trevisan non ha fatto alcun nome o riferimento.

