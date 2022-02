Il triangolo amoroso (artistico o altruistico) formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6, è stato duramente criticato da Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha ammesso che se in questo periodo avrebbe frequentato i vari salotti televisivi di Canale 5, si sarebbe lasciata andare con commenti passibili di denuncia.

Karina punge

Alex Belli è tornato nella casa di Cinecittà come ospite. Dal suo ritorno, sono state numerose numerose dinamiche che hanno sempre coinvolto la compagna Delia Duran e l’ex amica speciale Soleil Sorge. Durante la festa di sabato 19 febbraio, Alex e Soleil hanno discusso animatamente mentre Solei e Delia si sono scambiate un bacio saffico.

Su Twitter, Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ha sparato a zero sul triangolo amoroso. Nel dettaglio, Karina ha affermato:

“Sono dei pessimi esempi per i ragazzi”.

Cascella si è detta sconvolta sul fatto che il Grande Fratello Vip 6 cerchi di affrontare tematiche importanti, ma poi si concentra spesso sul teatrino del trio. Karina leggendo i commenti dei telespettatori sulle dinamiche innescate dal triangolo amoroso, ha dichiarato:

“Non c’è nessuno che apprezza questi tre personaggi”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Infine, la diretta interessata ha fatto sapere di essere molto contenta che in questo periodo non è presente in nessun salotto televisivo per commentare le dinamiche del reality show:

“Se ci fosse stata la possibilità di commentare queste cose, penso che mi sarebbero arrivate delle denunce”.

Karina Cascella stamattina ha deciso di stendere asfalto fresco sul trio alchemico/altruistico/telepatico. IO STO AMANDO. #GFvip #GFVIPPARTY pic.twitter.com/GHkZy6RJhh — Franci Pagli (@LaMaiNaGioia) February 21, 2022

Mario Balotelli divertito

Al contrario di quanto pensa Karina Cascella, Mario Balotelli ha espresso un parere completamente opposto. Il calciatore ha sostenuto che il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, stia divertendo moltissimo i telespettatori. A tal proposito, anche lo sportivo ha rivelato di essere divertito. Dunque, il calciatore ritiene che il programma faccia bene a parlare ancora dei tre “amici artistici”.

Mamma e zia di Sorge contro Alex Belli

L’accaduto di sabato 19 febbraio, durante il party, non è affatto passato inosservato alla mamma e alla zia di Soleil Sorge. Scendendo nel dettaglio, la signora Wendy, ha puntato il dito contro Alex Belli. La donna ha condiviso una clip riguardante l’episodio incriminato. Poi, ha commentato lanciato un hashtag finito in tendenza su Twitter: #bastabelli. Al contrario, la zia della 27enne italo-americana ha utilizzato termini più duri nei confronti dell’ex gieffino:

“Facile fare terrorismo psicologico su una ragazza braccata da due avvoltoi assetati”.

Secondo il punto di vista della signora Daniela, Alex Belli è un uomo di 40 anni che si lega alle donna solo ed esclusivamente per affermare il suo ego. Ma non solo, Daniela Sorge ha dichiarato nei confronti dell’attore:

“Sole non è complice di un teatrino che fa gola allo show”.

Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show #belliritirati — Daniela Sorge (@SorgeDaniela) February 20, 2022

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6