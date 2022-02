Il Grande Fratello Vip 6 sta per giungere alla conclusione, ma all’interno della casa di Cinecittà ci sono ancora molti “vipponi”. Dopo avere sentito Jessica Selassié menzionare le dinamiche avvenute lo scorso anno a ridosso della finale, Katia Ricciarelli ha ammesso di avere paura di finire in un televoto-flash.

La paura di Ricciarelli

Il prossimo 14 marzo ci sarà la finalissima del Grande Fratello Vip 6. Fino ad oggi, ci sono due finaliste: Delia Duran e Lulù Selassié. Domenica 20 febbraio, Jessica Selassié si è ritrovata a commentare le dinamiche del reality show avvenute nelle precedenti edizioni. La Principessa ha spiegato che quando al ridosso della finale, nella casa, ci sono ancora molti concorrenti spesso vengono lanciati dei televoti-flash eliminatori.

Parlando con Soleil Sorge, Katia Ricciarelli ha confidato la sua più grande paura:

“Mi è venuta un’angoscia, perché Jessica ha detto del televoto-flash.”

Insomma, la cantante lirica non vorrebbe finire sotto il giudizio del pubblico durante una diretta del reality show. Per chi non avesse seguito le dinamiche precedenti, Katia è stata per ben due volte in lizza per ottenere un posto in finale, ma entrambe le volte è uscita sconfitta al televoto.

Gli incoraggiamenti di Soleil

Dopo avere ascoltato la paura della coinquilina, Soleil Sorge ha cercato di rassicurare Katia Ricciarelli. La diretta interessata ha invitato l’amica a non avere paura. Inoltre, le ha fatto notare che gli altri “vipponi” non hanno alcun motivo per mandarla al televoto-flash:

“A te non farebbero mai una cosa del genere”.

