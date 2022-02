Nella puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino è stato eliminato dalla casa. Il concorrente non ha avuto molto tempo per ambientarsi nel gioco ma, nonostante questo, sembra si sia affezionato a Soleil Sorge. Durante un’intervista per Casa Chi, infatti, ha dichiarato di sentire la sua mancanza.

Gianluca vorrebbe rimettersi in contatto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prima della conclusione della trasmissione perché non vuole essere costretto ad aspettare così tanto. Stasera sarà ospite al GF VIP PARTY condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, forse riuscirà tramite loro a mettersi in contatto con la sua beniamina?

GF Vip, Gianluca stupisce tutti: cosa c’è tra lui e Soleil Sorge?

Gianluca Costantino, ex concorrente del GF Vip, ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni. Inaspettatamente, ha parlato del rapporto nato con Soleil Sorge. Non era certo delle sue emozioni, ma tornando alla vita di tutti i giorni si è reso conto di tante cose:

Quando sei lì dentro vivi una realtà totalmente diversa, quando sono uscito e ho iniziato a percepire tutto quello che veniva trasmesso fuori perché tu non ti rivedi, ho capito che c’era un’intesa grossa

Anche se tra loro non c’è stato niente di esplicito, Gianluca ha ammesso di essere dispiaciuto di non poter approfondire la conoscenza con lei:

Avessi avuto un po’ più di tempo per conoscerla, avevamo una sorta di complicità ci stavamo divertendo, stavo iniziando a far conoscere anche dei lati più umani di me, è stato un rinvio speriamo

Gianluca Costantino vorrebbe mettersi in contatto con Soleil

Gianluca Costantino, però, è stato molto sincero sulle sue intenzioni. Lui non ama Soleil Sorge e non vuole che le sue parole vengano scambiate per una dichiarazione d’amore. Al momento, si tratta solo di un legame di amicizia che vorrebbe approfondire:

Vorrei mandarle qualche messaggio anche prima dell’uscita. Ad oggi sento la mancanza ma non a livello come dire di amore, non voglio fraintendimenti

Il personal trainer ha ammesso che Soleil si è aperta molto con lui. Stando alle parole di Gianluca, adesso Soleil sarebbe totalmente libera:

Mi ha parlato da single, ha detto anche a delle persone che c’era rimasta male non avendo ricevuto nessun messaggio di affetto e amore, ha iniziato a ridere a scherzare su San Faustino, diciamo che lei si è reputata libera un po’ come aveva fatto Delia

Cosa accadrà tra loro? Avranno modo di conoscersi meglio o tutto si concluderà in una bolla di sapone?