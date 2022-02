In queste ore, la mamma di Sophie Codegoni ha deciso di scrivere una lettera per Alessandro Basciano in cui gli ha parlato di sua figlia e gli ha lanciato anche un piccolo avvertimento. La donna sembra molto felice del legame che si è venuto a creare tra i due nella casa del Grande Fratello Vip, ad ogni modo, nella lettera in questione, la signora Valeria Pasciuti ha voluto fare delle precisazioni.

La lettera scritta dalla mamma di Sophie per Alessandro

La mamma di Sophie Codegoni ha scritto una lettera per Alessandro Basciano, la quale è stata pubblicata sul settimanale Di Più. La donna si è detta particolarmente contenta per il legame che si è venuto a creare tra sua figlia e l’ex tentatore di Temptation Island. Secondo il suo punto di vista, infatti, il ragazzo sarebbe stato in grado di far provare a sua figlia delle emozioni che non provava da tanto tempo.

Nello specifico, la protagonista ha esordito dicendo: “Sophie è una ragazza sensibile, spontanea”. In seguito, poi, ha aggiunto qualche altro dettaglio che ha avuto l’aria di un avvertimento, o piuttosto un consiglio. In particolare, la donna ha voluto informare Basciano di che cosa avesse bisogno sua figlia per essere felice.

L’avvertimento per Basciano della madre della Codegoni

Valeria Pasciuti ha detto: “Ha bisogno di dolcezza, di gentilezza. Mi sono permessa di scrivere questa lettera perché voglio solamente che lei stia bene”. Con queste parole, dunque, la signora ha voluto esortare Alessandro ad essere sempre garbato e gentile con sua figlia soprattutto per tutto quello che ha vissuto in passato.

Sophie, infatti, si è spesso trovata a dover affrontare situazioni molto complesse nel suo passato, sia a causa delle relazioni travagliate di sua madre, sia per alcune sue storie finite male. Valeria ha tirato in ballo anche il percorso della giovane a Uomini e Donne ed ha asserito di aver sofferto molto quando, di punto in bianco, il ragazzo che lei aveva scelto, Matteo Ranieri, l’ha lasciata. In virtù di tutto questo, la Pasciuti si è premurata con Alessandro nella speranza che non la faccia soffrire.