Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 21 febbraio il meno votato del televoto tra Alessandro Basciano, Kabir Bedi, Barù e Nathaly Caldonazzo verrà eliminato. Manca sempre meno alla finalissima del 14 marzo, e ogni nomination diventa di fondamentale importanza per la permanenza nel gioco. Ne sa qualcosa Alessandro, mandato d’ufficio in nomination dal Grande Fratello dopo le parolacce inveite contro il GF stesso che gli chiedeva di indossare il microfono, e in seguito all’alterco avuto con Sophie Codegoni prima e Alex Belli poi in giardino.

A seguire i sondaggi del Grande Fratello Vip 6 sull’eliminazione del 21 febbraio: ecco i risultati aggiornati con le percentuali associate a ciascun concorrente al televoto.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 21 febbraio: i risultati dei sondaggi

Chi sarà eliminato tra Alessandro Basciano, Kabir Bedi, Barù e Nathaly Caldonazzo nella puntata di lunedì prossimo del Grande Fratello Vip? I sondaggi online di Forumfree e RealityHouse vedono in ultima posizione Kabir. Il secondo concorrente maggiormente a rischio eliminazione è Alessandro, il quale nel corso dell’ultima diretta di giovedì ha manifestato il desiderio di ritirarsi dal reality per il trattamento ricevuto. Chi invece sembra sicuro di restare in casa sono Nathaly Caldonazzo e Barù, ciascuno con percentuali superiori al 30%.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Nathaly Caldonazzo: 35,17%

Barù: 32,10%

Alessandro Basciano: 20,22%

Kabir Bedi: 12,51%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi salvare?

Barù: 39%

Nathaly: 31%

Alessandro: 19%

Kabir: 11%

*le percentuali di voto sono aggiornate alla mattina di lunedì 21 febbraio.

A sorpresa, Kabir Bedi è il concorrente con meno chance di restare nella casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata di lunedì prossimo, ultimo sia nel sondaggio di Forumfree che in quello di RealityHouse. C’è però un dato importante su cui riflettere: le percentuali di voto associate a Kabir nei sondaggi online sono sempre state molto inferiori a quelle che poi in realtà l’attore indiano si è conquistato sul campo ogni volta, a conferma di un sostegno trasversale da parte del pubblico che guarda il daytime e il doppio appuntamento su Canale 5 in prima serata.

Detto questo, il divario tra Kabir e Alessandro, penultimo in entrambi i sondaggi, non è tale da rendere tranquillo l’ex tentatore di Temptation Island, che nella casa ha instaurato una relazione in apparenza solida con Sophie Codegoni (alla luce anche dei progetti decantati dall’ex tronista di Uomini e donne di fronte al fratello più piccolo, con la promessa di andare tutti e tre insieme a Disneyland). Tutto questo per dire che non è poi così scontato che a uscire sia Kabir Bedi, anzi.

Per quanto riguarda invece Nathaly Caldonazzo e Barù, c’è solo da capire chi dei due si aggiudicherà il televoto. Una vittoria di Nathaly sarebbe sorprendente, dopo lo screzio avuto con Jessica Selassié poche ore prima la diretta di giovedì, ma fino a un certo punto. Se infatti la showgirl romana può comunque contare sul suo fandom, lo stesso non si può dire per Barù, che nel corso del tempo ha legato la sua permanenza a doppio filo con la pseudo-relazione con Jessica Selassié. Vedremo cosa deciderà il pubblico sovrano.

