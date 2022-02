Finalmente, a marzo, tornerà in onda il serale di Amici. Al momento, i coach si stanno concentrando sugli allievi per fare le ultime valutazioni e decidere chi mandare avanti e chi eliminare dal programma. Le anticipazioni sono ancora poche ma, ultimamente, si è iniziato a parlare della possibile presenza di Stefano De Martino.

Il ballerino, che è stato recentemente fotografato insieme a Belen Rodriguez, potrebbe vestire nuovamente i panni di giudice.

Amici sempre più vicino al serale

Il serale di Amici, ormai, è sempre più vicino. Come sempre c’è grande aspettativa riguardo al programma di Maria De Filippi. Anche quest’anno, le puntate serali andranno in onda di sabato e vedranno la presenza di numerosi ospiti.

Negli ultimi appuntamenti dello show, i professori hanno iniziato a scegliere alcuni allievi da mandare in finale. Per ora, ad aggiudicarsi l’ambita maglia dorati, sono stati Dario e Michele per il ballo e Sissi e Alex per il canto.

Una tra le novità principali di questa nuova edizione di Amici potrebbe essere la conferma di Stefano De Martino nei panni di giudice.

Stefano De Martino sarà nella giuria di Amici?

Già durante l’anno passato, con grande successo, Stefano De Martino aveva preso parte al serale di Amici. Nel corso del tempo, l’ex marito di Belen è riuscito ad accaparrarsi la simpatia del pubblico e a dare nuova grinta alla sua carriera.

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, però, stando alle parole di TV Blog, sembra proprio che l’amato ballerino farà ritorno ad Amici per valutare le esibizioni dei concorrenti. Inoltre, a partire da marzo, sarà anche alla guida di Made in Sud.

Sicuramente, nei prossimi giorni, verranno diffuse nuove notizie sulla sua partecipazione e anche su quella degli altri giudici dello show.