Alfonso Signorini in anteprima assoluta fa un annuncio importantissimo. Dopo gli hashtag “Fuori Alex” finalmente andrà via dalla casa del Grande Fratello Vip 6 e ritornerà in studio. Il conduttore annuncia così il lieto evento nel collegamento dal Tg 5:

“Alex stasera come lo yogurt è scaduto e se ne ritorna in studio”.

La notizia è arrivata prima dell’inizio della diretta del GF VIP, ma ci sarà da scommetterci che Alex Belli resterà nella casa quanto più a lungo possibile durante la puntata di stasera 20 Febbraio. Del resto sicuramente verrà fatto un confronto tra lui e Soleil Sorge. Lo sa bene anche lui visto che oggi non ha fatto altro che cercare di parlare con l’ex “amica artistica”, mentre lei cercava di rifiutarlo in tutti i modi. Tanto che la ragazza ha perso la pazienza e gli ha chiesto di allontanarsi:

“Non voglio discutere, è solamente taglio e ciao. Fai come se non ci fossi”.

Ma ovviamente ha continuato finché non ha avuto l’ennesimo confronto con l’influencer.

Alex deve mollare Soleil e fare i suoi giochetti psicologici!

É entrato per riconquistare Delia ma quello che sta facendo é "torturare" psicologicamente Soleil! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/vCZpEbuttk — Catia (@catiuz92) February 21, 2022

Katia Ricciarelli contro Alex Belli

Perfino Katia Ricciarelli, sempre stata dalla parte dell’attore, oggi pomeriggio l’ha attaccato:

“Alex smettila di fare il manipolatore delle persone, giochi così, piantala di scherzare con i sentimenti, pigli per c**o tutti!”

Quando poi lui ha provato a dire che lo conosceva bene e sapeva che a lui è estraneo il comportamento che gli stava imputando, la soprano gli ha lanciato una stoccata:

“Ti conosco molto bene anche se non abbiamo niente a che spartire!”

