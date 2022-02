Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici e in serbo ci sono tante novità. Le “talpe” che hanno assistito alla registrazione hanno riportato sul profilo Twitter di Amici News tutte le anticipazioni della puntata. Ecco che cos’è successo.

Anticipazioni puntata di Amici di domenica 20 Febbraio

Durante la registrazione è stata consegnata una nuova maglia del serale. La quinta allieva ad accedere al serale è la ballerina Carola, che nella puntata odierna ha ballato con i tacchi e ha vinto anche la prova TIM. La ragazza appena ricevuta la maglia ha voluto ringraziare la maestra Celentano che ha sempre creduto in lei.

Al professor Rudy Zerbi oggi è stato domandato perché non mandi direttamente alla fase successiva del serale Ida e Luigi, che sono i primi in classifica. Ma a lui non basta il primo posto, vuole che i due allievi lo stupiscano, gli facciano dire “wow!”

Durante la puntata di Amici di domenica 20 Febbraio si sono tenute due gare di canto. La prima è stata giudicata dalla super ospite Elodie, che anche lei fece parte della scuola, proprio nell’anno in cui Emma Marrone era capitano di una delle squadre del serale. Al primo posto nella gara ci sono stati LDA e Aisha, invece in fondo troviamo Albe e Calma. Ecco la classifica completa:

LDA e Aisha Crytical Luigi Albe e Calma

In teoria gli ultimi classificati dovrebbero andarsene. Ma Anna Pettinelli non ce l’ha fatta e ha salvato Albe, adducendo come motivazione la classifica di Michele Bravi della settimana, in cui Albe risultava secondo. La docente non se la sente di mandarlo via in questo momento. Rudy ha avuto una forte reazione in seguito alla sua decisione e l’ha definita incoerente.

Nella seconda gara a giudicare le doti canore c’è un volto noto di Amici, Adriano Pennino. I cantanti che ancora non sono al serale, si sono esibiti su Non avere paura. Invece, Gio Montana non ha partecipato per scelta di Anna Pettinelli. Questa decisione ha innescato un duro confronto tra Rudy e Lorella Cuccarini.

Albe, Luigi e LDA si sono esibiti per le radio con gli inediti. Chi ce l’ha fatta? Tutti! Sono stati approvati. Alex ha vinto la prova Oreo.

Anticipazioni Amici ballo

Per quanto riguarda il ballo, c’è stata un’importantissima gara giudicata da Francesca Bernabini, Froz, Caterina Arzenton e Garrison Rochelle. Ecco la classifica emersa:

Serena Alice John Erik e Leonardo Carola Nunzio

La maestra Celentano si è espressa su Nunzio, il nuovo arrivato. Non riesce a piacere né come ballerino né per bellezza estetica. Christian invece non ha ballato, a causa dell’infortunio.

Quanti sono i posti al serale di Amici?

Oggi la produzione ha voluto comunicare quanti sono i posti al serale di Amici. Il numero fissato va orientativamente dai 12 ai 14, tuttavia i professori hanno la libertà di poter mandare tutti gli allievi della scuola se li ritengono meritevoli. Ipotesi questa da scartare visto che ormai ci sono delle preferenze ben chiare.

Tuttavia per i ragazzi è una buona notizia perché ciò significa che potenzialmente hanno tutti la possibilità di accedere fino all’ultimo giorno, indipendentemente da chi ha ricevuto la maglia sinora.