Quando il Grande Fratello Vip 6 ha deciso di far entrare Alex Belli all’interno della casa, sapeva di inserire un concorrente che avrebbe stravolto completamente le dinamiche interne. Per questo per la prima volta nella storia del programma ha deciso che un concorrente squalificato rimettesse piede nel reality di Canale 5 e avesse tanto spazio.

L’attore di Centovetrine sta confermando le aspettative e continua a far parlare di sé in tutti i modi. Ieri sera, nonostante Soleil Sorge si è distaccata da lui nella scorsa puntata e non voglia più averci a che fare, ha cercato un confronto con lei.

Alex Belli vuole che Soleil ammetta i suoi sentimenti

Il Man ieri sera si è avvicinato a Soleil Sorge e ancora una volta le ha chiesto di assumersi le sue responsabilità circa ciò che prova per lui. Giovedì prima della puntata le aveva detto:

“Tutti parliamo dei cavoli miei, perché non parliamo un attimino dei cavoli tuoi?”

Lei piccata gli aveva risposto:

“Perché sono cavoli miei e non devo rendere conto a nessuno”.

Lui, non pago, aveva continuato:

“Ma con me potresti dirlo visto che io l’ho detto quello che c’ho nel mio cuore”.

Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mantenuto il punto, adducendo la motivazione che tra di loro non c’è alcun rapporto e lei non è tenuta a dire niente.

Alex Belli che per nutrire il suo ego vuole sentirsi dire da Soleil che è innamorata di lui per poi scegliere Delia.

Lei che giustamente gli risponde che non nella posizione di chiederle nulla.

E la regia che censura perchè non felice della risposta😉

Sole🙏🏻#gfvip #soleilarmy pic.twitter.com/Vi8w5LYEIi — Catia (@catiuz92) February 17, 2022

Ieri sera è ritornato sull’argomento e le ha detto:

“Sembra che io qui abbia fatto un viaggio da solo”.

Lei gli ha risposto:

“No, l’abbiamo fatto in due, ma perché mi chiedi di espormi?”

Lui ha replicato:

“Perché in puntata puntualmente tu vuoi girarmi qualcosa a me e quella roba lì mi fa girare i coglioni perché tutte le volte vuoi girarmi la palla a me. Posso girarti la palla a te ogni tanto visto che è una partita a tennis dove magari non sto giocando contro il muro?”

L’influencer è apparsa piuttosto seccata:

“Non sto giocando! È diversa la situazione. Sei tu che vivi le cose come un gioco!“

Lui:

“Si parla di empatia, di grande complicità, l’unica cosa che ti chiedo è questa qua!”

Lei è sempre più perplessa riguardo alle sue parole, e Alex continua a dirle che lei quando va in puntata si “protegge”.

n.1 #gfvip

S:su cs dovrei espormi?

A:tt le volte vuoi girarmi la palla a me(lei?)visto k é1partita a tennis

S:ke palla?nn é1partita a tennis nn sto giocando IO

A:ogni volta ti proteggi ah pure?manco proteggersi?

no ma accomodati accoltellami pure non mi difenderò,sì colcazzo pic.twitter.com/eGfMUtMv9F — Svarionix (@svarionix) February 19, 2022

Il voltafaccia con Delia

Dopo aver provato ad estorcere una confessione a Soleil per sentirsi meno “solo” in questa situazione, Alex Belli ha criticato per l’ennesima volta la sua amica con Delia. Dopo aver detto alla moglie che appena usciti dalla casa le dirà “Sayonara”, ieri sera ha aggiunto:

“Mi fa girare i c******i perché è bravissima a girarmi tutta la frittata, solo che con me la frittata non la riesce a girare. Su tutto, perché prima dice una cosa, poi dico “ma tu cosa ne pensi, anche su questa roba qui”. Prima mi dice mi piacerebbe star qui a giocare e poi mi dice ma dopo mi ritiro. È tutto così. Io sto cercando di far esporre lei. Lei non si espone mai. Lascia sempre che gli altri si espongano, che io debba dire le cose. Gira sempre sta roba. A me piace anche questo tipo di gioco, però ogni tanto esponiti anche te. Lei ha la capacità di tergiversare”.

Ecco il video:

Alex si sfoga su Sole con Delia… la vera coppia di amici sono loro !!! #GFvip #solex #SoleilSorge pic.twitter.com/OA2mNjOhoC — Solex (@Clarin_mg89) February 18, 2022

Ma la domanda è: perché gli interessa tanto che si esponga considerando che non avranno nessun rapporto? Perché non riesce a continuare la sua riconquista di Delia senza mettere in mezzo Soleil? E in tutto questo, Delia che fa? L’unica cosa certa è che questo sarà altro materiale per nuovi blocchi in puntata lunedì. Come sempre, il Man sa come far continuare il suo show.