Stando alle anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il percorso di Matteo Ranieri risulta essere sempre più in salita. Il tronista ligure dopo essersi ritrovato senza corteggiatrici, è stato messo di fronte ad una scelta da Maria De Filippi: il giovane potrebbe ricominciare il percorso da zero con nuove ragazze in studio. Considerando che il diretto interessato non ha ancora dato una risposta alla redazione, quest’ultima potrebbe scegliere di sostituirlo.

Matteo senza corteggiatrici

Matteo Ranieri potrebbe lasciare il trono del dating show di Canale 5. Il giovane è rimasto senza corteggiatrice e attualmente non è scesa nessuna ragazza dalle scale per corteggiarlo. Ma come si è arrivato a questo? Denise ha abbandonato Uomini e Donne, dopo le critiche ricevuto per l’avvicinamento ad Armando Incarnato. Federica, nel percepire un certo interesse del tronista nei confronti della rivale, ha preferito interrompere la conoscenza.

A questo Maria De Filippi ha fatto una proposta al bel ligure: il tronista ha avuto la possibilità di ricominciare il percorso da zero, facendo scendere nuove corteggiatrici per lui. Tuttavia, dalle anticipazioni è emerso che Ranieri non abbia ancora dato una risposta alla redazione. L’ipotesi è che il diretto interessato voglia lasciare il programma senza avere effettuato una scelta.

Federica fuori dallo studio per precazione

Il 16 e il 17 febbraio, sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Federica era la grande assente, poiché a causa di una febbre la redazione ha deciso di non farla stare a contatto con gli altri partecipanti del dating show. Va comunque detto che, il tampone effettuato dalla corteggiatrice era negativo. La stessa ragazza ha inviato un messaggio a Matteo Ranieri per rassicurarlo sulle sue condizioni di salute.

Nella registrazione di ieri, 17 febbraio, Matteo non era presente in studio. Ma non solo, in apertura di puntata non si è neanche parlato della sua assenza. Secondo alcuni telespettatori, Ranieri potrebbe essere sostituito.

I possibili tronisti al posto di Ranieri

Secondo quanto si apprende, ad affiancare Luca Salatino potrebbero esserci Nicola Pisu, Alessandro Verdolini o Alessio Ceniccola. Il primo è reduce della partecipazione al Grande Fratello Vip 6 mentre il secondo ha corteggiato Andrea Nicole: quest’ultima, però, ha preferito il “rivale” Ciprian. Ceniccola invece, era stato scelto da Samantha Curcio ma lontano dai riflettori non è andata come sperava la coppia.

