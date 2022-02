Giovedì 17 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6. Nel post-puntata Soleil Sorge ha puntato il dito contro gli autori del reality show: l’accusa della 27enne italo-americana è quella di avere trattato le frasi di Nathalie Caldonazzo in modo differente da quello che era accaduto con lei.

Lo sfogo della concorrente

Alessandro Basciano ha ricevuto un provvedimento disciplinare. Il motivo? Oltre ad avere sfiorato la rissa con Alex Belli, ha continuato a parlare senza microfono. Nel post-puntata, Soleil Sorge ha detto la sua su quanto accaduto. Nel dettaglio, la 27enne ha rassicurato il coinquilino di non prendersela più di tanto:

“Mi dispiace, perché ne ho sentite di robe io”.

Successivamente Soleil ha sparato a zero sul modus-operandi degli autori:

“Quando io dissi una parola molto più chiara, mi è stato fatto un caso tanto che ho dovuto scusarmi pubblicamente”.

Stando alla versione della influencer, gli autori sarebbero stati protagonisti di una diparità di trattamento. A poche ore dalla 42^ puntata del reality show, Nathalie Caldonazzo in una discussione con Jessica Selassié l’ha riproverata di “urlare come una scimmia”. La stessa frase venne pronunciata da Soleil nei confronti di Ainett Stephens.

Soleil: "Io quando dissi una parola in modo piú chiaro tra l'atro e mi é stato fatto un caso, dove ho dovuto scusarmi pubblicamente. Oggi Nathaly l'ho sentita dire la stessa parola (urli come una scimmia) e non hanno nemmeno menzionato la cosa" 👏🏻👏🏻#gfvip #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/PSnLbzBVNc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 18, 2022

Soleil: ‘Anche no, grazie’

Parlando con Basciano, Soleil Sorge ha continuato ad attaccare gli autori del Grande Fratello Vip 6. A detta della gieffina, la frase pronunciata da Nathalie non è stata neanche menzionata nella clip mandata in onda. La 27enne ha ribadito che a suo tempo, si era immediatamente scusata per quanto pronunciato. Inoltre, Soleil ha rivelato che non ci sta a passare in un certo tipo di modo, quando da sempre lotta contro le diversità.

Per questo motivo ha lanciato una stoccata agli autori:

“Perché a me è stato dato un peso e all’altra no? Anche no, grazie”.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6