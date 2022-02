Stasera durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 è stata votata la seconda finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Come previsto dai sondaggi, Lulù Selassié ha sbaragliato la concorrenza, vincendo a mani basse anche questa nomination. Ecco le percentuali:

Lulù 57%

Soleil 40%

Katia 3%

La gioia della ragazza è stata condivisa dalla sua famiglia e dal suo Manuel Bortuzzo, che ha cercato in tutti i modi di sostenerla e alimentare il suo fan club. Questa nomination è stata l’ennesima conferma che il periodo in cui Soleil Sorge aveva la vittoria del reality di Canale 5 in mano, è definitivamente tramontato.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GFVIP è… Lulù! 🧚‍♀️ pic.twitter.com/Q5XFdNlp4Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Il percorso di Lulù Selassié all’interno della casa

Lulù ha avuto un percorso in crescita all’interno del GF. Partita all’inizio come una perfetta sconosciuta per il grande pubblico, è riuscita pian piano a farsi conoscere. Il suo percorso è stato segnato anche da un provvedimento disciplinare perché fu mandata a novembre in nomination d’ufficio a causa del suo allontanamento durante la diretta. Inoltre, quando Manuel Bortuzzo sembrava non essere interessato a lei e anzi, voleva che si allontanasse, fu sgridata molto duramente in puntata.

Invece, è riuscita a farsi amare dal pubblico, complice il suo essere “personaggio”, ispirare e soprattutto esser stata sempre molto lineare nelle sue prese di posizione. Ha avuto duri scontri all’interno della casa, con Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Manila Nazzaro. Ma quelli che hanno più impressionato i telespettatori sono con la soprano, quando quest’ultima le ha detto di andarsene nel suo Paese o l’ha definita “scimmia che sta a gambe aperte”.

Lulù ha creato la storia d’amore che ha creato più sostenitori e appoggio da parte del pubblico all’interno della casa, quella con il nuotatore, ed è riuscita a farsi amare pur restando sempre identica a sé stessa. Il suo intento è quello di vincere per la sua famiglia che in questo momento non versa in condizioni economiche ottimali, fatto molto contestato da Katia Ricciarelli che, per questo le ha dato della “pidocchiosa”.

L’attacco di panico di Lulù Selassié

Stamattina la princess ha avuto un attacco di panico importante perché è stata accusata di mangiare solo latte e nesquik e di utilizzare presunti problemi alimentari per giustificare i suoi comportamenti. La ragazza si è difesa, ma poi è crollata ed è stata molto male.

I cessi che sono Sophinta e il Tiktoker 🤮😇 Katia Ricciarrelli si è accorta della gravità della cosa e non i due cessi che dovrebbero essere i “bff” di lulu 🥶 #gfvip #fairylu pic.twitter.com/yW4BiYabI7 — 🍑 (@_comedincanto) February 17, 2022

La sconfitta di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha perso per la seconda volta il televoto per diventare finalista. La prima volta era una candidatura alla nomination e vinse la sua nemica Delia Duran; ora ha fallito anche con Lulù, nonostante la sua amica Katia pensava che assolutamente avrebbe vinto lei, non la princess.

Non commento la cattiveria, voglio solo sottolineare come in 4 giorni Lulu non ha mai parlato della finale e di chi la meritasse e non ha mai fatto discorsi del genere..e la differenza sta tutta qua. #fairylu #gfvip pic.twitter.com/qwph8Hi8hV — Federica🌟 (@Harrylove__) February 17, 2022

Aveva la vittoria assicurata, o così sembrava all’inizio del reality, e ora sta arrancando per arrivare in finale. A cosa è dovuto questo? Probabilmente ha inciso anche il Belliful, ma non solo. I suoi comportamenti e la sua amicizia con Katia Ricciarelli non ha fatto una buona impressione sul pubblico.

Inoltre, il fan club di Lulù Selassié riunisce anche quello della sorella, di Manuel Bortuzzo e di altri concorrenti che proprio non sopportano l’influencer. Continuando così non si sa nemmeno se Soleil arriverà in finale, ma non è importante più di tanto per lei, tanto ha già il futuro assicurato. Infatti sarà al fianco di Barbara D’Urso per il reality La Pupa e il Secchione Show.