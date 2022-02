Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Dopo la proclamazione della seconda finalista, con Lulù Selassié che ha conquistato l’accesso alla finalissima battendo al televoto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, si è rinnovato l’appuntamento tradizionale con le nomination.

Il primo nome a rischio eliminazione è quello di Alessandro Basciano, in seguito a un provvedimento disciplinare preso dal Grande Fratello per quanto accaduto nelle ore precedenti la diretta: parolacce all’indirizzo del GF che gli chiedeva di mettere il microfono, sfogo oltre le righe contro Alex Belli e Sophie Codegoni, con queste motivazioni l’ex tentatore di Temptation Island si è beccato la nomination d’ufficio.

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Insieme ad Alessandro Basciano, sono al televoto Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. Il concorrente meno votato nella puntata di lunedì prossimo sarà eliminato dal Grande Fratello Vip, a meno di un mese dalla finale.

In attesa dei sondaggi online, la sensazione è che Alessandro si giochi la permanenza nella casa con Nathaly. Da una parte c’è Basciano, che può contare sull’appoggio incondizionato dei fan della coppia composta da lui e Sophie. Dall’altra c’è Nathaly, la quale è passata nel giro di poche settimana dal vincere il televoto contro Soleil a rischiare seriamente l’uscita dal gioco dopo essersi inamicata le fan di Jessica e Lulù Selassié.

Appaiono invece piuttosto tranquilli della riconferma sia Kabir Bedi che Barù. L’attore indiano ha superato francamente televoti più difficili, ed è uno dei pochi concorrenti che è riuscito a mantenere un comportamento coerente all’interno della casa del Grande Fratello (in positivo si intende). Non è un caso che lo abbiamo inserito tra gli outsider nel nostro approfondimento sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip 6.

Un discorso a parte lo merita Barù. Su quanto successo la settimana scorsa, cioè sull’avvicinamento a Delia Duran anche se solo per scherzo, il nipote di Costantino della Gherardesca è il primo a riconoscere di aver sbagliato. Meglio tardi che mai, come direbbe qualcuno. È vero anche però che il rapporto con Jessica Selassié rimane ancora un grande punto interrogativo: se per questo televoto non c’è nulla che lascia presagire una sua eliminazione, non è detto che nelle prossime puntate il noto enologo non debba abbandonare la casa.

Ecco chi ha nominato chi:

Nathaly nomina Jessica

Jessica nomina Nathaly

Barù nomina Nathaly

Antonio nomina Barù

Soleil nomina Miriana

Sophie nomina Kabir

Katia nomina Sophie

Manila nomina Kabir

Delia nomina Barù

Davide nomina Nathaly

Miriana nomina Katia

Kabir nomina Manila

Giucas nomina Antonio

Lulù nomina Nathaly

Il televoto è in positivo e recita quanto segue: “Chi vuoi salvare tra Alessandro, Barù, Kabir e Nathaly?” Il meno votato lunedì sarà eliminato.

