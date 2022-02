Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di giovedì 17 febbraio. A seguire le ultimissime notizie sulla quarantaduesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stata eletta seconda finalista di questa sesta edizione tra Lulù Selassié, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli? Chi è al televoto a rischio eliminazione? Ecco il riassunto di quanto successo ieri sera e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con gli ultimi sviluppi del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Da quando è tornato nella casa del GF, il Man ha riconquistato in meno di 48 ore la modella venezuelana, ma nelle ultime ore è tornato a essere vicino a Soleil, con cui si è lasciato andare a un lungo sfogo a letto. Vedendo queste immagini, Delia ha di nuovo fatto l’ennesimo passo indietro nei confronti del marito.

No, il triangolo Delia, Alex, Soleil non ha trovato assolutamente pace… anzi, le cose si complicano. #GFVIP pic.twitter.com/yiQP2mE8kf — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Con la sua strategia confusionaria e i comportamenti contradditori, Alex Belli non solo mette a rischio la relazione con Delia Duran, ma anche l’amicizia con Soleil Sorge. Al termine del confronto nella Mystery Room, l’influencer italo-americana è stata categorica su questo punto: il rapporto di vicinanza con Alex è chiuso una volta per sempre. Saprà Soleil mantenere la posizione anche nel corso dei prossimi giorni? Staremo a vedere.

Per Soleil, l'amicizia con Alex è storia chiusa… E per Alex, la conferma definitiva è che Delia è la donna della sua vita. È davvero un epilogo? #GFVIP pic.twitter.com/1SMAnSd5Gq — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Arriva il momento di alleggerire un po’ la tensione con la prima sorpresa della puntata. Sophie Codegoni viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere la passerella, dove ha modo di incontrare il suo fratello minore. La loquacità e la simpatia del giovanissimo ragazzo non passano inosservate agli occhi del conduttore, che gli promette un posto nella finale qualora la sorella riesca ad arrivare fino in fondo al reality di Canale 5.

"Sono sempre accanto a te" ❤️ Sophie a pochi passi da gran parte del suo universo: suo fratello. Ed è una grandissima emozione! #GFVIP pic.twitter.com/Dxanr61j5G — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Le ore che hanno preceduto la diretta di ieri sera hanno visto protagoniste Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié. Le due hanno dato vita a una lite furibonda, durante la quale è uscita la personalità di entrambe. E come è inevitabile che sia, c’è chi riuscirà ad avvantaggiarsi da questa situazione e chi, invece, perderà consensi su consensi, mettendo perfino a rischio la sua permanenza nella casa del Grande Fratello.

La situazione tra Nathaly e Jessica si fa letteralmente esplosiva… e basta veramente poco a far uscire fuori il carisma di entrambe. 💣 #GFVIP pic.twitter.com/8LiMVOMNnU — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Dopo la visione del filmato di ieri pomeriggio, Alfonso Signorini chiama le tre concorrenti al televoto – Katia, Soleil e Lulù – in studio per conoscere l’esito del televoto. Anche stavolta i risultati dei sondaggi online si sono rivelati veritieri, sia nelle posizioni che nelle percentuali: la seconda finalista del Grande Fratello Vip 6 è Lulù Selassié, che conquista l’accesso alla finalissima con il 57% dei voti, contro il 40% di Soleil e il 3% di Katia. Una vittoria schiacciante per “fairy” Lulù, insieme alla sorella Jessica la vera rivelazione di questo GF.

Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione di #GFVIP è… Lulù! 🧚‍♀️ pic.twitter.com/Q5XFdNlp4Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

Nella parte finale della puntata di ieri sera, viene riproposto lo sfogo di Alessandro Basciano nei confronti prima della fidanzata Sophie e poi di Alex Belli. A tutto questo si aggiungono anche le parolacce all’indirizzo del Grande Fratello che lo invitava a mettere il microfono, come vuole il regolamento. Il comportamento dell’ex tentatore di Temptation Island è stato stigmatizzato dal conduttore, e come conseguenza diretta è arrivata la nomination d’ufficio.

Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandro. Per lui è prevista una nomination d'ufficio. #GFVIP pic.twitter.com/t8HbYpwEHB — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022

All’inizio Alessandro non ha preso benissimo la decisione presa nei suoi confronti, minacciando perfino il ritiro dal reality. In seguito, incalzato da Signorini nel prendere una decisione definitiva in quanto c’era da ufficializzare l’apertura del televoto, Basciano ha deciso di proseguire la sua avventura nella casa.

L’appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì prossimo. Volete sapere chi è a rischio eliminazione? Date allora un’occhiata al nostro articolo su chi è finito in nomination ieri sera.

