Lulù Selassié ha fatto un sogno particolare al Grande Fratello Vip 6. Parlando con Miriana Trevisan, la Principessa ha confidato di avere sognato di essere in dolce attesa di una banbina. A tal proposito la 23enne ha chiesto all’amica come vedrebbe lei e Manuel Bortuzzo alle prese con una figlia.

Il sogno della Principessa

Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip 6 è riuscita a trovare l’amore. La ragazza insieme a Manuel Bortuzzo ha parlato di progetti di vita importanti per il futuro. Prima che il nuotatore uscisse, i due avevano parlato di un eventuale matrimonio e di una convivenza dopo il reality show.

Parlando con Miriana, la 23enne etiope ha rivelato un sogno fatto durante la notte. Nel dettaglio, la Principessa ha sognato di essere in dolce attesa di ben due mesi. A quel punto la diretta interessata ha chiesto all’amica come vedrebbe la bambina nata dall’amore con Bortuzzo. Senza troppi fronzoli, Miriana Trevisan ha speso parole al miele per la coppia e per l’ipotetica bambina:

“Sarà piccolina e bellissima”.

lulu che si é sognata di essere incinta dì babycat 💜 #GFvip #fairylu pic.twitter.com/Xd3EW1woWG — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 15, 2022

Fan pensano che Lulù sia in dolce attesa

Nei giorni scorsi, alcuni fan di Lulù Selassié avevano ipotizzato che la 23enne fosse in dolce attesa. Secondo alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 6, la ragazza avrebbe mostrato un pancino sospetto. Tuttavia, la gieffina ha smentito i pettegolezzi sul suo conto.

Nel corso della chiacchierata con la coinquilina, la stessa Lulù ha confidato che da quando ha intrapreso la relazione con Manuel ha cominciato a mangiare un po’ di più. Dunque, il pancino sospetto è solamente il frutto di qualche chilo in più.

