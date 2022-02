Durante la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5, Alessandro Basciano ha minacciato di uscire dal gioco perché in disaccordo con il provvedimento disciplinare ricevuto. Su Instagram, la sorella del 32enne ligure si è scagliata contro gli autori insinuando che abbiano utilizzato due pesi e due misure differenti.

L’accaduto

Basciano è finito in nomination d’ufficio. Nel pomeriggio, il 32enne ligure si è scagliato contro Sophie Codegoni per una motivazione banale. In preda ad uno scatto di rabbia, ha sfiorato anche la rissa con Alex Belli. Infine, ha continuato a parlare senza microfono.

Di conseguenza, gli autori hanno deciso di mettere fine alle “mattanze” del concorrente. In puntata, Signorini ha letto il comunicato e Alessandro ha minacciato l’abbandono del reality show:

“Ho esagerato, ma tutto il resto non lo posso accettare”.

Lo sfogo della sorella di Alessandro

Su Instagram, la sorella di Alessandro Basciano è stata protagonista di un duro sfogo. La diretta interessata prima ha spezzato una lancia a favore del concorrente, poi si è scagliata contro gli autori del Grande Fratello Vip 6. Giorgia ha spiegato che non è bello come gli autori stiano facendo passare Sophie Codegoni:

Successivamente, la sorella di Basciano ha chiosato:

“State facendo passare un messaggio sbagliato, perché la violenza sulle donne è tutt’altro e ben diversa dalla maleducazione”.

A detta della ragazza, i giudizi espressi dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono fuori luogo. Secondo Giorgia, da quando Alessandro ha messo piena nella casa di Cinecittà non è mai stata detta una parola carina sul suo conto. Inoltre, la sorella di Basciano ha sostenuto che all’interno del Grande Fratello Vip 6 ci siano stati atteggiamenti peggiori rispetto a quelli avuti dal congiunto. Come un fiume in piena la sorella di Alessandro Basciano ha affermato:

“Fate passare un ragazzo come un mostro, violento sulle donne. Macchiate un ragazzo in televisione. Vergogna!”

Infine, Giorgia ha menzionato la rissa sfiorata tra Alex Belli e Aldo Montano. A tal proposito la diretta interessata ha fatto notare che in quel caso nessuno dei due “vipponi” aveva ricevuto un provvedimento disciplinare dagli autori.

#basciagoni grandi stronzi questo ve lo ricordate O solo Basciano vi da fastidio sei vergognoso Gf che schifoooo#Gfvip pic.twitter.com/NbXujdV2wi — Teresa Chiarella (@TeresaChiarell3) February 17, 2022

