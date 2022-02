Alex Belli nel corso di una chiacchierata con Delia Duran, ha spiegato che cosa ha detto a Soleil Sorge mentre piangeva. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato di essere stato attaccato su ogni front per le dichiarazioni della sua compagna.

Lo sfogo di Alex

Durante la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui è stato mostrato Alex Belli che piangeva tra le braccia di Soleil Sorge. Di conseguenza, la compagna Delia Duran ha chiesto spiegazioni sulla conversazione. L’ex gieffino senza troppi giri di parole ha vuotato il sacco:

“Io fuori di qui ho subito di tutto”.

Il 38enne ha spiegato di essere stato descritto dalla compagna come una brutta persona. Gli attacchi ricevuti da Nathalie Caldonazzo avrebbero peggiorato la situazione. A tal proposito, Alex ha mandato in vari programmi televisivi la loro amica Stella per poterlo difendere. Belli ha criticato l’atteggiamento della compagna:

“Te non ti rendi conto del disastro che hai combinato qua dentro”.

La conversazione con Sorge

Al termine dello sfogo, Alex Belli ha rivelato cosa ha detto a Soleil:

Il diretto interessato ha confidato di avere avuto un crollo per la situazione che si è venuta a creare. Mentre Sorge lo difendeva, Delia continuava a descriverlo come un mostro. Dunque, Belli è scoppiato in lacrime. Terminata la chiacchierata con la compagna, il 38enne ha spiegato di non vedere l’ora che il Grande Fratello Vip 6 giunta al termine in modo da regalarsi una vacanza con lei.

Confessione spiazzante di Belli

Infine, Alex Belli ha cercato di rassicurare Delia sul rapporto instaurato con Soleil. Nel dettaglio, il 38ennne ha precisato che non c’è nulla con la influencer italo-americana. Poi, ha fatto una confessione spiazzante:

“Questa roba finisce quando ognuno torna a casa sua. Sayonara amore mio”.

Dunque, l’ex gieffino ha lasciato intendere che tutto quello che è stato fatto all’interno della casa di Cinecittà è stato architettato solo ed esclusivamente per creare dinamiche. Lontano dal reality show, ognuno tornerà alla sua vita.

