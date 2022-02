Gli allievi di Amici 21 stanno lottando per ottenere una maglia al Serale. Le anticipazioni relative alla puntata di domenica 20 febbraio, parlano di Albe e LDA in crisi. I due cantanti allievi di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi rischiano di non approdare alla fase successiva del talent-show.

Albe rimproverato dalla sua coach

Da un mese a questa parte, Albe sta vivendo un momento di difficoltà all’interno della scuola più famosa d’Italia. Il cantante originario di Brescia, non riesce più ad essere nelle prime posizioni in classica. Da qualche settimana, l’allievo di Anna Pettinelli bazzica sempre nelle ultime posizioni.

Nella sfida di domenica 13 febbraio, il ragazzo non ha gradito il giudizio ci Beppe Vessicchio: il maestro di musica ha deciso di “premiare” Calma. Secondo Albe, però, il rivale sarebbe andato fuori tempo. Nel corso di uno sfogo con la sua mentore Pettinelli, il ragazzo si è sfogato ma è stato prontamente redarguito dall’insegnante:

LDA in crisi

LDA fino ad oggi, nella scuola ha avuto un percorso in difficoltà: l’allievo è stato più volte messo in discussione da Anna Pettinelli, poiché crede che Luca (nome all’anagrafe del cantante) sia apprezzato solo perché figlio d’arte. Il padre di LDA è il cantautore campano Gigi D’Alessio.

Il cantante seguito da Rudy Zerbi, ha ottenuto il disco d’oro con il brano “Quello che fa male” ma sembra non avere ricevuto stimoli. L’allievo ha paura di non riuscire ad approdare al Serale, visto le performance sottotono delle ultime settimane. Tuttavia, a rassicurare il ragazzo ci ha pensato il suo mentore. A detta dell’insegnante, LDA dovrebbe tornare a divertirsi in modo da affrontare le sfide con un approccio diverso.

Alice racconta la sua ‘malattia’

Stando alle anticipazioni di Amici 21, anche Alice Del Frate ha avuto un momento di crisi. La ballerina nel corso di una chiacchierata con la sua insegnante ha raccontato la “malattia” che l’ha colpita in passato:

“Ho iniziato a non mangiare e nel giro di tre settimane sono finita in ospedale. Sono stati lì quattro mesi”.

Alice ha spiegato che si sentiva poco considerata e sempre inferiore a chi le era di fronte. A rassicurare l’allieva ci ha pensato Veronica Peparini:

“Tu non devi correre da sola. Tutti possono sbagliare e tu non ti devi sentire inferiore a nessuno“.

Infine, la coreografa si è complimentata con Alice Del Frate per il suo aspetto fisico.

