Non è stata una puntata semplice per Manila Nazzaro questa di giovedì 17 Febbraio. Il conduttore che per una puntata di Grande Fratello Vip 6, finalmente ha dedicato al triangolo solo la prima ora e mezza, ha avuto modo di esplorare anche altre dinamiche all’interno della casa. Tra le quali c’è la conflittualità tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi.

Tutto iniziò da quando lui in cucina la attaccò perché non cucinava più per lui e pensava fosse perché aveva scelto Barù come finalista, ma poi la situazione si è esacerbata ulteriormente quando Manila l’ha votato la settimana scorsa. Ora i due sono divisi per sempre nella casa e mostrano platealmente la loro antipatia.

Il conduttore riprende Manila

Alfonso Signorini durante la discussione ha perso la pazienza. Come mai?

L’ex Miss Italia riguardo alle frasi di Kabir negative su di lei, ha risposto:

“All’inizio ci sono stata veramente male, una delusione umana, il bacio di giuda non esiste, con Kabir non ho il rapporto che ho con le altre persone, però non è stato bello, ha detto agli altri non fidatevi di Manila, è una brutta persona”.

Anche Sonia Bruganelli ha dato man forte al concorrente indiano e le ha detto:

“Kabir ci ha preso, Manila non riesce ad accettare di avercela con qualcuno e di mantenere questa posizione, sembra che deve sempre spiegarsi, vai avanti, non puoi andare d’accordo con tutti”.

Ma la concorrente si è giustificata spiegando:

” Non era una votazione contro Kabir. E’ terreno come noi, non vedo nulla di spirituale, mi dispiace è una persona come noi”.

Alfonso Signorini: “Sei bugiarda!”

Il conduttore sentendo le parole della conduttrice radiofonica ha cercato di spiegarle quale fosse stato l’atteggiamento sbagliato da parte sua:

“L’errore che hai commesso è che prima hai chiarito con Kabir poi l’hai nominato, non devi dire la nomination non è una cosa negativa, non è vero, allora nomina la tua migliore amica, questa roba di te mi fa incavolare. È come quando ti ho beccato che stavate parlando male della Ricciarelli e dici che non è vero. A me non piace questo modo di fare”.

Ma lei ha continuato a giustificarsi, così Signorini ha perso definitivamente la pazienza e le ha detto:

“Sei bugiarda Manila! A me non va questo modo di fare. Non dovrei dirlo perché sono il conduttore, ma non mi piace!”

La nomination di Manila

La donna è sempre più nervosa e sull’orlo del pianto. Quando arriva il suo turno di votazione si avvicina e dice:

“Voglio dirgli che disperata lo sono stata nella mia vita, mi sono rimboccata le maniche, la vita mi ha regalato questa bellissima occasione e la vivo con orgoglio grazie”.

La risposta di Kabir è lapidaria:

“Non ho bisogno di rispondere, il suo comportamento dice tutto”.

E anche se il conduttore ha ironizzato dicendole:

“Manila domani mattina prendi un bel cinque uova e gliele porti a letto a Kabir, vediamo cosa succede”.

In realtà nulla è risolto, tutt’altro! Manila a fine puntata si è riunita con il suo gruppetto per commentare le difficoltà vissute in puntata e ha dichiarato che:

"Katia, Soleil e Kabir non mi devono proprio cercare. Purtroppo ho capito che Katia mi cerca solo per aiuto e bisogno, non per affetto".

E continua: “Kabir ha fatto una grande figura di m***a stasera, cattiva, ingiusta e gratuita. Ha colpito una mamma. Accanito. Siccome so con chi è stato: queste parole sono di Katia e Soleil”. Ne vedremo delle belle questa settimana!