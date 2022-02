Non poteva mancare in questa puntata il blocco iniziale sul triangolo del Grande Fratello Vip 6. Ovviamente sono stati fatti vedere tutti quei filmati che nessun concorrente della casa avrebbe potuto vedere e soprattutto le dirette interessate.

Inizialmente Delia Duran era di ottimo umore nei confronti del marito, tanto da dire:

“Da quando lui è qui dentro la casa, tutti questi fraintendimenti si sono annullati perché in realtà il cuore è quello che comanda. Quando lo vedo negli occhi mi sciolgo come un burro “.

Ma quando l’attrice venezuelana vede in che cosa consisteva veramente la colazione tra Alex e Soleil, l’umore cambia nettamente ed è arrabbiatissima.

Così fa una richiesta di amore tutt’altro che libero:

“ Se lui è venuto qua a riconquistarmi deve avere attenzioni solo per me e per nessun altro “.

Quando arriva l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne appare chiaro che il clima non è sereno, tutt’altro. Ma Soleil stupendo Delia afferma:

E anche se ammette:

“Mi manca la complicità, il tempo che passavamo insieme. – continua per la sua strada come aveva già detto ad Alex nel pomeriggio:– Trovo giusto che dia priorità alla moglie, ma credo che avrebbe potuto recuperare il rapporto con lei mostrando quella che è la nostra amicizia. Io ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia, per un riguardo verso Delia e verso di lui e anche perché non voglio avere rapporti limitati e falsati”.