L’annuncio era stato dato già durante il GF VIP PARTY, stasera ci sarebbe stato un provvedimento disciplinare per un concorrente del reality di Canale 5. Il pensiero è andato immediatamente a Delia Duran che si è rinchiusa in bagno con Alex Belli proprio ieri, un comportamento assolutamente vietato dal regolamento del Grande Fratello, tale da determinare una squalifica. Ma invece ci sbagliavamo.

Alessandro Basciano riceve un provvedimento disciplinare

A ricevere il provvedimento disciplinare è Alessandro Basciano. Evidentemente il suo comportamento è stato ritenuto più grave della trasgressione del regolamento da parte della moglie di Alex Belli.

Alfonso Signorini esordisce in puntata dicendo:

“Questo provvedimento dev’essere di esempio per tutti gli altri coinquilini”.

Ma nella fattispecie, in realtà non dimostra questo, anzi, ha suscitato il malcontento dei più che ritengono profondamente ingiusto questo comportamento. Del resto, non sono stati provvedimenti dinanzi a comportamenti ancor più gravi.

Ale non se lo merita.

Lì dentro è successo lo schifo più assoluto.

Dal razzismo di Katia, all'aborto di Signorini entrambi con tanto di titoli sui giornali. SCHIFO.#GFVIP #basciagoni — Claudia 📕🎶 (@Claudia45554788) February 17, 2022

Che cos’ha fatto Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha di nuovo discusso con Sophie Codegoni, ma questa volta se l’è presa anche contro Alex Belli, reo di averlo preso in giro secondo lui. Katia Ricciarelli è intervenuta nella discussione e il ragazzo non ha gradito, anzi ha detto:

“Meglio due vaffanc*lo che gli insulti razzistici!”

Ecco il video della discussione con l’attore di Centovetrine:

Tempo fa Manila disse neanche troppo fra le righe a Sophie di allontanarsi da Alessandro e dai tipi come lui. Oggi mi sento di dire che Manila ci aveva visto lungo. #gfvip pic.twitter.com/cvRm0nGQtS — Aless (@sashaa9871) February 17, 2022

Che cosa succederà al concorrente?