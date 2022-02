La puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne è stata davvero molto movimentata. In tale occasione, infatti, Matteo Ranieri ha scoperto di essere rimasto senza corteggiatrici, in quanto né Denise né Federica hanno deciso di venire in studio. Questo, chiaramente, ha fatto stare molto male il tronista, che nella parte conclusiva della messa in onda si è lasciato scappare una stoccata contro la sua ex Sophie Codegoni.

Brutto colpo per Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Matteo Ranieri sta vivendo dei momenti piuttosto concitati a Uomini e Donne. Nella puntata che è stata trasmessa ieri, infatti, il giovane ha appreso la decisione di entrambe le ragazze che sta conoscendo di non presentarsi più in puntata. Su Denise è stato piuttosto sicuro nel dire di non voler più continuare la sua conoscenza. In merito a Federica, invece, il ragazzo ci è rimasto molto male in quanto ha ancora interesse per lei.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi gli ha detto che proprio Federica avesse pubblicato delle Instagram Stories, successivamente cancellate, in cui gli ha dato del “cogli**e”. Di fronte a questa ennesima batosta, il tronista ha reagito in malo modo ed ha tirato in ballo anche la sua ex.

La stoccata del tronista contro Sophie Codegoni

Nello specifico, Matteo ha esordito dicendo: “Pensa che cono un co*****e, ok, ma addirittura pubblicarlo sui social mi sembra esagerato”. Successivamente, poi, è arrivata la stoccata a Sophie Codegoni. Il ragazzo, infatti, ha detto:

“ Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio. Se io litigo con una ragazza poi cerco di chiarire, non voglio un’altra come ho già avuto in passato”.

Anche se il nome della Codegoni non è mai saltato fuori, il riferimento è stato assolutamente palese, proprio perché i due hanno interrotto la loro storia soprattutto a causa di questi atteggiamenti di Sophie. Il pubblico, comunque, si è schierato dalla parte di Ranieri, sta di fatto che lo ha applaudito. Anche la conduttrice si è mostrata estremamente comprensiva, al punto da chiedergli di andare fuori dallo studio per sfogarsi un po’ con la redazione.

