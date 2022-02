Tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro sembra non esserci nessuno spiraglio per ricucire il rapporto nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le recenti dichiarazioni che l’interprete di Sandokan ha mosso contro l’ex Miss Italia, quest’ultima ha deciso di demolirlo drasticamente. Nel corso di una chiacchierata con Lulù Selassiè e Davide Silvestri, infatti, la donna ha detto di essere rimasta molto delusa da lui. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Manial Nazzaro contro Kabir Bedi

Manila Nazzaro ha sbottato contro Kabir Bedi nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui Lulù ha detto che i concorrenti dovrebbero smettere di idolatrare Kabir in quanto reputato un uomo saggio. Lui è una persona come tutte le altre, pertanto, nella sua vita avrà certamente commesso degli errori come tutti gli essere umani. La Nazzaro si è trovata d’accordo con la coinquilina, ma ha aggiunto anche altro:

“Kabir è fatto di carne e ossa come noi, ma quando parla lui sembra di essere di fronte al Sacro Graal”.

In seguito, poi, Manila ha esplicitato ulteriormente il suo concetto dicendo di non aver apprezzato il fatto che Kabir l’avesse accusata di avergli dato il bacio di Giuda. La Nazzaro ha precisato di essere sempre stata molto gentile e disponibile con il compagno d’avventura, ma in cambio non ha ricevuto nulla.

L’ex Miss Italia mette in dubbio la spiritualità del coinquilino del GF Vip

Nello specifico, Manila ha detto che, sin dal primo giorno in cui Bedi è entrato in casa, lei lo ha aiutato a sistemare le sue cose, gli ha preparato le lenzuola ed ha fatto di tutto per metterlo a suo agio. Proprio in virtù di questo, crede di non meritare affatto un trattamento del genere da parte sua. La donna, poi, ha anche messo in dubbio la sua spiritualità, in quanto se ha dei pensieri così cattivi verso alcune persone, evidentemente non è così spirituale come vuole far credere.

Manila, infine, ha concluso il suo intervento dicendo che Kabir si sia rivelato per lei una grandissima delusione e questo la sta spingendo ad allontanarsi non solo dal diretto interessato, ma anche da alcune persone che sono a lui vicine. Anche se la donna non ha fatto nomi, è stato alquanto palese il riferimento a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.